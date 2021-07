‘Thor: Love and Thunder’ explorará el lado humorístico de Nebula

Nebula no es un personaje que esté para bromas. Decir que su infancia fue traumática es quedarse cortos: su padrastro Thanos le obligó a competir contra su hermana Gamora desde muy niña, provocando una serie de mutilaciones que convirtieron a Nebula, de adulta, en alguien atormentado pero doblegada aún así a la voluntad del Titán Loco. A lo largo de los dos volúmenes de Guardianes de la galaxia fuimos viendo cómo el personaje de Karen Gillan se iba apartando poco a poco del influjo de Thanos, en una redención marcada por la relación con su hermana… pero no tanto por un redescubierto sentido del humor. Vaya, que Nebula sigue siendo una tipa seria. Muy seria.

Claro que no hay seriedad que se le resista a Taika Waititi, impulsor de la vis cómica del Dios del Trueno a partir de Thor: Ragnarok. En su nueva película para el MCU, Thor: Love and Thunder, Nebula regresa en compañía a varios Guardianes de la galaxia, y cabe preguntarse si gracias a ello le veremos esbozar una pequeña sonrisa. Según cuenta Gillan para Collider, no es muy probable, pero tampoco significa que no vaya a ser divertido reencontrarse con ella. “Taika ha sacado realmente su lado loco. No creo que ella piense que es particularmente graciosa, pero gracias a su seriedad la encontraremos muy divertida”.

La actriz ha repasado con el medio el desarrollo de Nebula a través de las películas de Marvel, desde los volúmenes de Guardianes de la galaxia hasta Thor: Love and Thunder pasando por Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame. El personaje ha sido abordado por cuatro directores hasta la fecha: James Gunn, los hermanos Joe y Anthony Russo, y ahora Taika Waititi. De todos ellos, Gillan tiene claro a quién debe hacer responsable del carácter de Nebula: “Creo que gran parte de la razón por la que Nebula es como es se debe a James Gunn. Él la creó, y conectó personalmente con el personaje”.

Podremos comprobar en qué medida evoluciona este personaje cuando Thor: Love and Thunder se estrene el 6 de mayo de 2022.

