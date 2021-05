‘Thor: Love and Thunder’ está a punto de acabar su rodaje (y podría ser “la mejor película de Marvel de la historia”)

Taika Waititi puso el listón muy alto con Thor: Ragnarok. Tanto que no solo aseguró su permanencia en el MCU, sino que la agenda del cineasta neozelandés se convirtió a partir de entonces en una de las más congestionadas de Hollywood. Luego de ganar el Oscar a Mejor guion original por Jojo Rabbit, Waititi intervino en The Mandalorian como actor y director de uno de sus capítulos, protagonizó la futura Free Guy, ejerció de productor en la serie de Lo que hacemos en las sombras y rodó Next Goal Wins. Esta última película se halla en posproducción, de forma que el incansable realizador se puso enseguida con Thor: Love and Thunder. Y parece que su rodaje ya está a punto de terminar.

Así lo ha revelado Waititi en una entrevista con Weekend Today; este 1 de mayo, específicamente, contó que “nos quedan cuatro semanas de rodaje, y ya puedo ver la luz al final del túnel”. Thor: Love and Thunder se ha estado filmando en Australia con la ocasional utilización del StageCraft, técnica patentada para The Mandalorian que facilita enormemente la búsqueda de localizaciones en tiempos de coronavirus. Tras Love and Thunder el futuro de Waititi como realizador aparece vinculado con una largamente esperada nueva adaptación de Akira y una película de Star Wars, pero por lo pronto ha de terminar su film para Marvel y parece encontrarse muy satisfecho con él.

De hecho, el director apunta que “podría ser la mejor película de Marvel de todos los tiempos”. Más allá de la posible exageración, lo cierto es que la sinopsis de esta nueva aventura del Thor que encarna Chris Hemsworth es de lo más llamativa: además de retomar la historia donde la dejó Vengadores: Endgame (permitiendo que reaparezcan los Guardianes de la Galaxia al completo), el film de Waititi narrará cómo Jane Foster, antiguo amor de Thor que Natalie Portman encarnó por última vez en El mundo oscuro, se convierte en la nueva portadora del Mjolnir paralelamente a enfermar de cáncer de mama.

Thor: Love and Thunder también cuenta en su reparto con Tessa Thompson, Jaimie Alexander y Jeff Goldblum procedentes de anteriores films de la franquicia, y ha fichado a Christian Bale como el villano y a Russell Crowe en un cameo como, supuestamente, el dios Zeus. La película se estrena el 6 de mayo de 2022, y la cercanía del fin de su rodaje coincide con la noticia de que Taika Waititi interpretará a Barbanegra en la serie Our Flag Means Death de HBO Max.