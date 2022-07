'Thor: Love and Thunder' causa sensación en redes con una referencia a Ayuso: "Lo nunca visto en Madrid"

Ya lo dijo Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid: Madrid es libertad. Y nadie sabe más de libertad que Thor, el dios asgardiano que ha pasado por ser traicionado por su hermano, perder a todo su pueblo, ganar peso y una severa depresión a costa de Thanos y dejarlo todo atrás junto a Los Guardianes de la Galaxia. Creíamos que el personaje interpretado por Chris Hemsworth había pasado por todo, pero parece que en Thor: Love and Thunder tendrá que enfrentarse a algo que ni la mismísima Ayuso había previsto: reencontrarse con su ex.

Y es que en la nueva película del dios de la Marvel el director Taika Waititi (Thor: Ragnarok) no es el único que regresa a la saga. También lo hace Natalie Portman, quien interpretara a Jane Foster en las dos primeras entregas y que ahora vuelve no como la pareja de Thor sino como una renovada Jane y digna del martillo del dios para convertirse en The Mighty Thor.

Ante el estreno de Thor: Love and Thunder, Disney Marvel no ha podido dejar escapar la oportunidad de promocionar la película y de paso mandar un pequeño gran guiño a Díaz Ayuso en forma de cartel: "Dos ex que se encuentran, lo nunca ha visto en Madrid", reza el póster que puede verse en una de las calles de la capital española. Un mensaje que tampoco ha pasado desapercibido en redes.

El guiño de la nueva película del MCU a la presidenta de la comunidad no ha tardado en correr como la pólvora y muchos se han llegado a plantear si era real el cartel o alguien lo había manipulado, pero ha sido la propia cuenta de Marvel España la que se ha encargado de aclarar que se trata de un mensaje real.

Una campaña publicitaria de lo más ingeniosa, tanto como los comentarios que se han sucedido a raíz de ella. Thor: Love and Thunder llega a cines el próximo 8 de junio y lo hará de la mano de la ya famosa expareja Thor-Jane Foster, pero también con el regreso de muchos otros personajes y otros nuevos como el villano al que dará vida Christian Bale, Gorr el carnicero de dioses.

