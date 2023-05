Theo James protagonizará el terrorífico relato 'El mono' de Stephen King con James Wan en la producción

Uno de los directores clave del cine del terror de los últimos años, James Wan, participará en la producción de una de las obras del Rey del terror, el escritor Stephen King. Se trata del relato corto El mono publicado en 1980, según informa Deadline, en una noticia que se ha dado a conocer en el Mercado de Cannes que la industria está celebrando estos días en la localidad de la Costa Azul.

Promocionando desde allí el proyecto, también se ha dado a conocer que Theo James, de la saga Divergente y también formando parte del reparto de la segunda temporada de The White Lotus, será su protagonista, o al menos por lo que concierne a la parte adulta porque es una historia en la que los niños, y el inquietante mono del título, tienen mucho que ver.

El adorable, o no tanto, susodicho simio es uno de esos juguetes para los más pequeños que toca los platillos, pero este en particular no tendría nada de especial sino fuera porque surgió de la mente del escritor de Maine. Cada vez que aparece tocando el aparentemente inofensivo instrumento de percusión, y bajo su sonrisa perversa, anuncia que está a punto de producirse una muerte.

Esta es la pesadilla que vivió desde pequeño su protagonista con el objeto que le regaló su progenitor, un marino desaparecido, y que ahora volverá a colarse en su hogar después de que sus dos hijos gemelos, Hal y Bill, hallen y desempolven el viejo juguete guardado por su padre en el ático.

Alrededor de ellos empezarán a producirse horribles muertes, y lo peor es que ni siquiera pueden deshacerse del maldito artilugio porque cada vez que lo intentan, aparece una y otra vez haciendo sonar sus temibles platillos.

"Stephen King es el padrino del género de terror", ha declarado James Wan. "Ha tenido una enorme influencia en mí desde la infancia y a lo largo de mi carrera, y siempre ha sido un sueño ayudar a dar vida una de sus historias. 'El mono' es una de mis favoritas, con un simple, icónico e increíblemente vendible concepto".

Wan participará como productor mediante su compañía, Atomic Monster, y la adaptación del guion, y también presumiblemente haciéndose con las riendas de la dirección, irá a cargo del neoyorquino Osgood Perkins (que también firma con el nombre de Oz Perkins). Otro fan del género, director de Gretel & Hansel. Un oscuro cuento de hadas o Soy la bonita criatura que vive en esta casa de Netflix. Y también visto, en su faceta de actor, por ejemplo, en la reciente Nop de Jordan Peele en un breve papel, como director de anuncios de televisión.

En su fuente original, el relato corto escrito, El mono se lanzó en España dentro del libro La niebla, publicado en 1985, y formando parte de la colección de titulada Skeleton Crew tanto aquí como en Estados Unidos.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.