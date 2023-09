Tienes 3 días para ver en HBO Max la película que fascinó a Almodóvar contra lo políticamente correcto

Que el director más prestigioso de la historia de España, junto a Buñuel, elogie tu película no es algo que uno pueda tomarse a la ligera. Especialmente si, como le ocurrió a Alauda Ruiz de Azúa, el título celebrado es tu primer largometraje: Cinco lobitos, esa reflexión inflexible sobre la maternidad que recibió tres premios Goya, fue definida por Pedro Almodóvar como el mejor debut que el cine nacional había recibido en muchos años. Pero aún puede existir un triunfo mayor: que al director de ¡Átame!, tu película le fascine por su transgresión.

El agraciado no es, como Ruiz de Azúa, ni un primerizo ni un compatriota de Almodóvar: se trata de Ruben Östlund, el mordaz cineasta sueco, y el título que encandiló a su colega manchego fue The Square.

Ruben Östlund Cinemanía

Östlund ya contaba con una respetable filmografía cuando, en 2017, proyectó The Square en el Festival de Cannes. Su anterior película, Fuerza mayor, había recibido seis premios Guldbagge, los Goya suecos, además de ser nominada al Globo de Oro y a los BAFTA, en ambas ocasiones como mejor título en lengua no inglesa. Por tanto, el devenir en Cannes de la cinta de Östlund se siguió con atención desde antes, incluso, de que fuera exhibida. Se la consideraba una de las favoritas a la Palma de Oro. Y, entre las miradas que acaparó, se encontró una permanentemente velada por unas gafas de sol.

Almodóvar fue, en esa edición, el presidente del jurado del festival francés, por lo que sobre él recayó la responsabilidad de felicitar a Östlund cuando se le otorgó la preciada Palma de Oro: “He sentido el impacto de encontrarme ante una obra maestra”, explicó el director en la rueda de despedida, enlazando así con unas palabras que pronunció al llegar a Cannes, según las cuales deseaba encontrarse con obras maestras como las que allí, tiempo atrás, habían traído Fellini, Coppola o Buñuel. En especial, Almodóvar destacó su crítica contra lo “políticamente correcto”. Pero, ¿de qué trata The Square?

Pedro Almodóvar, junto a Ruben Östlund y Juliette Binoche Cinemanía

Una comedia que se ríe de nosotros

El cine de Östlund se caracteriza por poner a la sociedad ante el espejo para, a continuación, dedicar las siguientes dos horas a ridiculizarla. The Square no es una excepción: partiendo de una exhibición de arte contemporáneo dedicada al fomento del altruismo, el director sueco chapotea a su gusto por una ciénaga de corrosivo humor negro, habitada por los actores Elisabeth Moss (Mad men y El cuento de la criada), Dominic West (The wire y The affair) y un excepcional Claes Bang (Drácula).

Elisabeth Moss en 'The Square' Cinemanía

¿Dónde puedo ver ‘The Square’?

En España, el título galardonado con la Palma de Oro está disponible en Movistar Plus, en MUBI y en HBO Max. Si esta plataforma es tu última apuesta, ten en cuenta que Östlund no mantendrá su excéntrica instalación en su catálogo durante mucho tiempo: el próximo 17 de septiembre, The Square será retirada de HBO Max, con lo que debes darte prisa.

