'The Sparks Brothers', el grupo favorito de tus grupos favoritos

“So, may we start?”. Aunque llevaban en la industria musical más de 50 años y tenían a sus espaldas más de 25 discos, muchos descubrieron la existencia de los Sparks en el pasado Festival de Cannes a propósito del estreno de Annette. Aquella extraña pareja que cantaba So May We Start? junto a Adam Driver y Marion Cotillard eran Ron y Russell Mael, los hermanos que imaginaron, escribieron y compusieron esta historia para Leos Carax.

Los Sparks llevaban soñando con el cine desde que eran estudiantes en UCLA en los 60 y rodaban cortos inspirados en Bergman y la Nouvelle Vague. Siempre llevarán como una espinita clavada sus proyectos frustrados con Jacques Tati y Tim Burton, chascos que compensaron en sus gloriosos videoclips. Pero tuvo que ser una estupenda noticia para la pareja saber que el cineasta británico Edgar Wright, fan del grupo desde la adolescencia, se había propuesto rodar un documental sobre ellos.

“Recuerdo perfectamente la imagen de Sparks tocando The Number One Song In Heaven en 1979 –cuenta el director sobre la primera vez que vio al grupo–. Mis padres siempre me compraban recopilaciones y, al poco, ya tuve en mi poder Beat the Clock. Luego, de adolescente, compraba recopilaciones de glam-rock, y ahí estaba Sparks también, pero no sonaban para nada como los Sparks de después. Incluso llegué a preguntarme si era el mismo grupo”.

La confusión de Wright es un lugar común entre los fans de la banda en la era pre-internet debido, en gran parte, a su carácter mutante, tanto en lo musical como en su propia apariencia. Con el bigotito de Ron como único hilo conductor, la banda se ha mantenido a flote cinco décadas gracias a su continua reinvención y, a la vez, a mantenerse fieles a sí mismos sin dejarse engatusar por el éxito.

Provocadores y atemporales, han influido en grupos mucho más conocidos que ellos, desde Depeche Mode a Queen. Sus letras son un signo más de su genialidad y su rebeldía. Recordemos esa Music That You Can Dance To que compusieron cuando el ejecutivo de una discográfica les pidió que hicieran música para bailar.

Wright empezó a pensar en The Sparks Brothers tras verlos en directo hace unos años. “Los busqué en Twitter y me sorprendió que tuvieran una cuenta. Para mí eran un poco los Salinger del rock”, recuerda sobre los hermanos que, además, le seguían en la red social. “Les mandé un mensaje y me contestaron inmediatamente.

Les dije que la mayoría de grupos no se encargan de su cuenta de Twitter y la contestación fue: ‘Pero nosotros sí’. Al día siguiente estaba desayunando en casa de Russell y fue el comienzo de una maravillosa amistad”. Vehiculado por horas y horas de entrevistas con los hermanos y artistas fans de la banda, así como por imágenes de archivo en muchos casos inéditas, The Sparks Brothers es el mejor homenaje posible al dúo. Absolutamente iconoclasta y, a la vez, un clásico.

