‘The Son’: Anthony Hopkins vuelve a colaborar con el director de ‘El padre’

Antes de convertirse en una película nominada a varios premios de la Academia, El padre había tenido un celebrado recorrido por los escenarios: tanto que su autor, Florian Zeller, quiso adaptar su obra al cine con la ayuda de Christopher Hampton. El esfuerzo no solo les valió un Oscar a Mejor guion adaptado, sino que también le dio una estatuilla a Anthony Hopkins por encarnar al protagonista de una de las películas más celebradas del año. Zeller ha saltado a primera línea mediática a resultas de esto, y su nuevo proyecto está siendo observado con mucha atención por tratarse de una película vinculada temáticamente a El padre, y también basada en una obra de teatro previa: The Son. Es decir, El hijo.

Sabíamos que El hijo ya había fichado como intérpretes a Hugh Jackman, Laura Dern y Vanessa Kirby, pero ahora The Hollywood Reporter se hace eco de una incorporación bastante llamativa: el propio Hopkins que encabezara el reparto de El padre. “Después de nuestro viaje en El padre, no podía hacer otra película sin Anthony”, ha declarado Zeller. “Fue el primero en leer el guion de El hijo, ya que uno de nuestros personajes fue escrito especialmente para él. Tenerlo a nuestro lado para contar esta nueva historia ha sido un honor y una profunda alegría”. Eso sí, no se han especificado detalles sobre su papel, y hay que destacar que El hijo cuenta una historia independiente de El padre, por lo que se entiende que Hopkins no repetiría su papel de anciano aquejado de Alzheimer.

Paralelamente a la presencia de Hopkins también se ha confirmado el fichaje del joven Zen McGrath en un papel principal, fruto del esfuerzo de Zeller por conseguir “una cara nueva e inesperada”. “Tras una búsqueda mundial de cásting, encontré a Zen y me deslumbró inmediatamente su intensidad y su poder emocional”. Con un guion nuevamente escrito por Zeller y Hampton, El hijo narra cómo la vida de Peter (Jackman), su novia Beth (Kirby) y su hijo recién nacido cambia de la noche a la mañana cuando aparece la exmujer del primero (Dern) en compañía a su vez del hijo que tuvo con ella, actualmente un adolescente (McGrath).

Pese a que nos acabemos de enterar del fichaje de Hopkins, la producción de El hijo acaba de finalizar luego de moverse por localizaciones como Nueva York, Francia y Londres, y pronto fijará una fecha de estreno.

