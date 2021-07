'The Sleepless Unrest': investigan la casa maldita en la que ocurrieron los hechos reales en los que se inspira 'Expediente Warren'

El nacimiento de la franquicia Expediente Warren nos ponía los pelos de punta en 2013 con las historias basadas en hechos reales de los célebres parapsicólogos estadounidenses entre los años 60 y 80. Aunque la recién estrenada Obligado por el demonio incidía una vez más en la importancia de las localizaciones- en esta caso Brookfield-, ninguno de los filmes ha conseguido superar la aparición de la casa encantada de la familia Perron en la primera entrega, que ahora será escenario de su propio documental.

The Sleepless Unrest: The Real Conjuring Home es el nuevo largometraje de Kendall Whelpton y Vera Whelpton, quienes habían trabajado con anterioridad en el documental The House in Between- también sobre un hogar encantado- y en programas como Ghost Hunters Academy. Ambos se introducen para ello en el aparentemente hogar maldito de la familia Perron, situado en Harrisville, Rhode Island (Estados Unidos).

Betsabé en Harrisville

Roger y Carolyn Perron se mudaron al lugar en los años 70 junto a sus cinco hijas, desconociendo en todo momento que dos personas se habían suicidado ahorcándose allí. Muy pronto, la familia descubrió que estaban acompañados de multitud de entes fantasmagóricos. La mayoría eran agradables y tan solo llamaban a la puerta o recogían flores. No obstante, otros no se lo iban a poner tan fácil.

Betsabé (Bathsheba, en Expediente Warren) fue uno de los fantasmas más belicosos, quien intentó apropiarse de la matriarca de la familia e hizo uso de su miedo al fuego. Así, esta reclamaba su dominio sobre la que había sido su casa. Una figura que, según las leyendas locales, habitó en el lugar y fue acusada de brujería al sacrificar a un niño como oferta a Satán

Esta familia sufriría durante años el supuesto azote de los fantasmas a través de las posesiones, que afectarían a la familia y convertirían a Ed y Lorraine en dos celebridades. Ambos intentaron limpiar la casa de los espíritus sin éxito. Una historia que The Sleepless Unrest investiga desde adentro para ver qué hay de real en los presuntos fenómenos que los habitantes y vecinos han presenciado repetidamente en el emplazamiento.

Una experiencia abrumadora

En declaraciones recientes del equipo del documental, estos señalaban lo perturbados que acabaron las grabaciones durante sus dos semanas. "El tercer día comenzamos a desgastarnos. El cuarto día no puedes ni dormir porque están pasando cosas. Hay mucha actividad en la casa. Al salir de la experiencia cuando vas a la tuya, sigues pensando que estás en la casa y estás apegado a ella. Tienes una sensación abrumadora de volver al lugar. Es una bestia diferente a la que estoy acostumbrado", ha señalado el codirector Kendall Whelpton, quien todavía tiembla al pensar en esta situación después de haber visitado más de 500 lugares de esta índole.

Puertas abiertas, sombras extrañas o ruidos salidos de la nada son tan solo algunas de las muestras de lo que vivieron estos expertos trasladados al lugar, quienes se atrevieron a dormir entre sus cuatro paredes. Una investigación ideal para los amantes de lo paranormal, que quizás anime a los más intrepidos a visitar esta localización el algún momento de su vida. El documental se estrena el próximo 16 de julio a través de iTunes.

