'The Killer', lo nuevo de David Fincher con Michael Fassbender arrancará su rodaje en noviembre

Tras el estreno de Mank en Netflix y a la espera de lo que suceda finalmente con Mindhunter, David Fincher ya prepara su siguiente película. El director de Seven y La red social se ha puesto manos a la obra y para ello se ha juntado nada menos que de otro gran actor, Michael Fassbender. Estamos hablando de The Killer, la película en la que actor y director colaborarán juntos por primera vez y cuyo inicio de rodaje parece muy próximo.

Así lo ha confirmado Erik Messerschmidt en El Diario Vasco, en el que el director de fotografía de Mank asegura que volverá a colaborar con David Fincher. No solo eso, sino que también ha anunciado que el rodaje de The Killer está previsto para comenzar a partir de noviembre en París.

¿De qué irá 'The Killer'?

Propio de David Fincher y todo lo que rodea a sus obras, apenas nada más se sabe de su próxima película. Sin embargo, lo que sí se sabe es que The Killer está inspirada en la novela gráfica francesa del escritor francés Matz y el ilustrador Luc Jacamon. Las referencias visuales del cómic han sido en ocasiones comparadas con el realismo y la crudeza de Darwyn Cooke (Batman: Ego, The Spirit) pero es su trama lo que más llama la atención.

The Killer (o Le Tueur en su título original) trata sobre un asesino solitario y frío, siempre a la espera de su próxima víctima. Un hombre que entra en una crisis moral y psicológica a tomar conciencia no solo de sus mortales capacidades, sino también del mundo corrupto y sin moral que tiene a su alrededor. ¿Seguirá el camino del cómic Fincher o irá por otro lado? Aún es pronto para saberlo, pero parece claro que la temática del cómic le viene como anillo al dedo al director que ya ha adaptado historias como las de Zodiac o Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres.