‘The Killer’: John Woo prepara el remake de su clásico de acción

Hace unos pocos meses John Woo ya nos había dado motivos de sobra para alegrarnos: tras años dirigiendo películas en China, el firmante de A Better Tomorrow regresaba a Hollywood para un proyecto que no podía tener mejor pinta. Su título es Silent Night y protagoniza Joel Kinnaman como un tipo que busca venganza en los bajos fondos de su ciudad, y además de suscribir ese regreso a la acción desenfrenada que trajo la disfrutable Manhunt, tiene la particularidad de ser un film sin diálogos. Mudo. Este dato es suficiente para fantasear con Silent Night, pero lo mejor de todo es que Who ya ha aceptado otra oferta por parte de la industria estadounidense, y esta consiste nada menos que en realizar un remake a partir de un clásico propio: The Killer, estrenada en 1989.

Woo dirigió The Killer en plena época de esplendor del heroic bloodshed, antes de firmar Hard Boiled y marcharse a EE.UU. por primera vez para rodar gemas como Cara a cara, Blanco humano o Misión Imposible II. The Killer (no confundir con la película que desarrolla David Fincher para Netflix con el protagonismo de Michael Fassbender) es un film de acción modélico: se centra en un asesino a sueldo (Chow Yun-fat) que durante un encargo hiere sin querer a la cantante de un club nocturno (Sally Yeh), tratando a partir de entonces de conseguir dinero para una operación que pueda curarla mientras un intrépido policía (Danny Lee) le sigue la pista. Todo termina por explotar durante un tiroteo en una iglesia considerado, con toda justicia, como una de las cumbres de Woo.

La idea de un remake lleva tiempo revoloteando Hollywood, y en 2018 supimos que Lupita Nyong’o podía interpretar el papel de Yun-fat. Ahora mismo no hay detalles sobre quién será el protagonista, pero IndieWire confirma que The Killer es uno de los próximos títulos que Universal Pictures prepara bajo el auspicio de Peacock. Esto es, su plataforma de streaming particular, que aun sin contar con tantos territorios como la competencia (en España no hay ni rastro de ella) ha tenido un primer trimestre de 2022 excelente, sobre todo si lo comparamos con la caída de suscriptores de Netflix. Este “crecimiento excepcional” ha animado a sus responsables de invertir en nuevos proyectos.

A la estela de Cásate conmigo (comedia con Owen Wilson y Jennifer López que aquí vimos en cines, pero que en EE.UU. ha supuesto un triunfo del catálogo de Peacock) sabemos de varios proyectos al margen de la nueva Killer, que Woo se pondría a dirigir según concluya Silent Night. Está Shooting Stars, centrada en la carrera de LeBron James (protagonista de un film tan denostado como Space Jam: Nuevas leyendas) y está Praise This, comedia musical centrada en el coro de una iglesia. Pero, evidentemente, todos nuestros ojos están puestos en The Killer, y en el deseo de que esta versión también cuente con muchas palomas.

