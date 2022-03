'The Batman': Zoë Kravitz confirma que su Catwoman es bisexual

Como heredera de las femme fatale del cine clásico, Selina Kyle, alias Catwoman, siempre ha jugado con su sensualidad como arma para cazar incautos en las viñetas. Y, a juzgar por las palabras de Zoë Kravitz, The Batman se hará eco de ello. Por lo pronto, la actriz ha declarado a pedestrian.tv (vía ComicBook) que su versión del personaje es bisexual.

Durante la conversación, que tuvo lugar tras la premiere del filme, el entrevistador interrogó a Kravitz acerca de la ladrona felina de Gotham City, y en concreto sobre su relación con Anika, su compañera de piso en el filme. "Así fue como lo interpreté yo, que tenían algún tipo de relación romántica", contestó la actriz.

Siempre según el vídeo, el director Matt Reeves confirmó esta impresión. "Hablé con Zoë al principio de todo y me dijo algo que me gustó mucho: '[A Catwoman] le gusta la gente perdida porque ella lo fue, y quiere cuidar de ellos porque no quiere verse así otra vez: Anika es como una gata callejera, y por eso la ama". Reeves añadió que eso deriva de la relación entre Selina y su madre, "a la que perdió, y que también estaba perdida en la vida".

Según Reeves: "No creo que pretendiéramos ir en esa dirección, pero puedes interpretarlo así, está claro. Ella tiene una intimidad con ese personaje, un cariño tremendo y profundo, más que algo sexual, pero teníamos la intención de que fuese algo muy íntimo".

Si bien las palabras de Kravitz y Reeves son interesantes, y aunque Catwoman sea oficialmente bi en las viñetas de DC, cabe preguntarse si el personaje dará algún indicio de esto en el filme. Por lo pronto, la fuente también afirma que Selina Kyle y el Batman de Robert Pattinson tienen mucha química en las imágenes de la película, pero una cosa es representar esta relación, también canónica, y otra romper el tabú acerca de los personajes LGTB en los grandes blockbusters.