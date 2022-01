Cada vez queda menos para comprobar qué tal le queda la Batcapa a Robert Pattinson en The Batman. El próximo 4 de marzo, Warner estrenará finalmente en gran pantalla la esperada película de Matt Reeves, que además llega cargada de personajes icónicos de DC como el Pingüino (Colin Farrell), Catwoman (Zoë Kravitz) o Enigma (Paul Dano).

Sin embargo, recordemos que este proyecto comenzó siendo la primera película en solitario del Batman de Ben Affleck, escrita, dirigida y protagonizada por el actor. Fue en 2017 cuando, tras la marcha de Affleck, Reeves asumió la silla de director al frente del proyecto, y también se deshizo del guion de su predecesor para contar su propia versión de la historia de Bruce Wayne.

El cineasta ha desvelado ahora en una entrevista para Esquire que Warner le pidió en su momento que adaptara el guion que Affleck coescribió junto a Geoff Johns, pero no contenía la historia que él quería rodar.

"Estaba muy centrada en la acción. Estaba conectada muy en profundidad con el universo extendido de DC, con otros personajes principales de otras películas y otras cómics que aparecían", ha explicado Reeves: "Supe cuando lo leí que este guion en particular no era la forma en la que quería hacerlo".

En los últimos años, hemos ido conociendo detalles sobre el libreto que Affleck se traía entre manos, como que recogía el enfrentamiento entre el vigilante de Gotham y Deathstroke, pero por las palabras de Reeves podemos presuponer que iban a aparecer otros miembros de Liga de la Justicia.

Así, Reeves dijo al estudio que no era el director adecuado para el proyecto y les explicó qué dirección tomaría él con respecto al personaje: "Les dije que había habido muchas películas geniales, pero que si hiciera esta, tendría que hacerla personal, porque así entendería qué iba a hacer con ella, porque así sabría dónde poner la cámara, qué decir a los actores y cómo debería ser la historia".

"Les dije que esta aproximación, señalando el guion [de Affleck], era totalmente válida y emocionante. Era casi jamesbondiana, pero no era algo con lo que me pudiera identificar", ha concluido. El estudio quiso entonces desarrollar su idea e incluso le dio tiempo para que acabara La guerra del planeta de los simios antes de poder trabajar en The Batman. En un mes comprobaremos si consigue convencer a los fans deceítas con esta nueva versión del héroe.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.