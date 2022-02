‘The Batman’: Interpretar a Enigma provocó que Paul Dano no pudiera dormir

Ya va quedando menos para el estreno de The Batman, primera película de DC del año y enésimo reboot del murciélago de Gotham, que ahora llega con el rostro de Robert Pattinson y apadrinado por Matt Reeves. En los largos meses de promoción, The Batman ha sacado músculo mediático sobre todo en lo referente al gran reparto que le acompaña, y que conducirá al universo DC en una dirección alternativa a través de varias series aparejadas (como la del Pingüino o la dedicada a la policía de Gotham). Dicho reparto está engrosado por Zoë Kravitz, Colin Farrell (el citado Pingüino), Jeffrey Wright, Andy Serkis, John Turturro o Paul Dano, responsable de interpretar al gran villano del film.

Este no es otro que Enigma, encarnado originalmente por Jim Carrey en Batman Forever. Los tráilers no han sido muy generosos mostrarnos a Dano como el villano, y esto se debe a la decisión de que la suya sea una presencia fantasmal. Enigma ha sido traído a la vida con gran cuidado, y Dano ha hablado sobre el proceso para Entertainment Weekly. Revelando, así, que fue dicho villano el que le convenció de dar por fin el salto al cine de superhéroes. “Estaba esperando el proyecto adecuado, donde estuviera con una gente y un material que me entusiasmara. Me sorprendió que el guion fuera tan bueno”, explica el actor.

“Sentí inmediatamente en la página uno, y en la dos, que que el director estaba ya viendo la película que tenía entre manos. Podías sentir, incluso en las escenas de acción, el tipo de energía que había detrás. Estaba muy bien concebido”. El cuidado también se notaba en Enigma, y Dano se metió en el papel con absoluta intensidad. “Hubo algunas noches en las que no dormí tan bien como hubiera querido, simplemente porque era un poco difícil desprenderse de este personaje. Se necesita mucha energía para llegar allí. Y entonces casi tienes que mantenerla, porque subir y bajar es difícil”.

Así es, la experiencia llegó a provocarle insomnio. No solo por los requerimientos psicológicos, sino también por cuestiones más físicas: cuando por fin aparece, el enemigo de Batman porta una amplia capa de plástico como medida para no dejar huellas de ADN en el escenario del crimen. Esta indumentaria precipitó las noches en vela de Dano. “La cabeza me palpitaba de calor. Me fui a casa esa noche, después de una jornada completa, y casi no pude dormir porque tenía miedo de lo que le estaba pasando a mi cabeza. Estaba como comprimido por el sudor, el calor y la falta de oxígeno. Era una sensación de locos”, recuerda.

A priori es fácil relacionar a alguien como Enigma con el Asesino del Zodíaco (sus cartas, de hecho, vehiculan parte de la trama de The Batman), pero Dano asegura que no fue un referente que se tomara especialmente en serio. “Siempre creí instintivamente que Enigma es mucho más que eso en términos de intención y propósito, así que reparé demasiado en el Asesino del Zodíaco, la verdad”. The Batman se estrena el próximo 4 de marzo.

