Thandiwe Newton se une al reparto de ‘Magic Mike 3’

Nadie imaginaba en 2012 que Magic Mike podría convertirse en una IP tan querida, pero la historia de este stripper interpretado por Channing Tatum (y basada levemente en su propia vida) encandiló al público. Dirigida por Steven Soderbergh, Magic Mike tenía un poso dramático que se diluyó en la secuela estrenada tres años después, por título Magic Mike XXL. Con Gregory Jacobs sustituyendo a Soderbergh al frente de la puesta en escena, la película mantuvo la conexión con la audiencia, no siendo descabellado entonces que diera pie a otra continuación.

Esta ha tardado en concretarse, pero hace pocos días supimos que Soderbergh estaba de vuelta en la silla de director para Magic Mike’s Last Dance. El título daba a entender que se trataba del final de una saga, teniendo previsto su estreno directo en HBO Max (al igual que ha sucedido con los últimos trabajos de Soderbergh, Déjales hablar y Sin movimientos bruscos) y disponiéndose a concretar a su reparto. No está claro quién repite aparte de Tatum como Mike Lane (en entregas previas le hemos visto acompañado de Alex Pettyfer, Matt Bomer, Matthew McConaughey o Joe Manganiello), pero The Hollywood Reporter se hace eco de que el film acaba de fichar a Thandiwe Netwon.

La actriz ultima las negociaciones para desempeñar un papel principal en Magic Mike’s Last Dance, sin haber trascendido cuál será su personaje. Previamente al film de Soderbergh (que escribe Reid Carolin y produce el citado Jacobs), Newton ha interpretado a uno de los personajes principales de Westworld, Maeve Millay, de forma que en el caso de Magic Mike’s Last Dance sea fácil intuir que interpretará a la jefa de un grupo rival de strippers. Está por ver si esta última secuela se decantará por el dramatismo o la comedia, y aún no ha fijado fecha de estreno.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.