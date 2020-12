Vengadores: Endgame, con su crossover monumental y su taquilla más monumental aún, no solo iba a servir de clímax para las tres Fases del Universo de Marvel. También quería ser un nuevo comienzo, y su guion iba dando pistas de cuál podía ser el futuro de la saga que hoy en día están más que descifradas: prácticamente todas las series destinadas a Disney+ ambientadas en su mundo parten de tal o cual elemento visto en la película de los hermanos Russo. Pero, fuera de las series, esta influencia también es fundamental, y se amplía a Thor: Love and Thunder.

La cuarta entrega de Thor volverá a estar protagonizada por Chris Hemsworth pero supondrá un gran cambio para el personaje y todo lo que le rodea. Natalie Portman volverá como Jane Foster y nueva portadora del Mjolnir (convirtiéndose en Mighty Thor mientras ha de lidiar con un cáncer), ya se ha confirmado el regreso de Jaimie Alexander como Lady Sif y todo apunta a que los Guardianes de la Galaxia estarán involucrados en la trama. Algo que no debe extrañar teniendo en cuenta cómo terminaba Vengadores: Endgame, y que también justifica las recientes declaraciones de Tessa Thompson, quien vuelve como Valquiria en el film de Taika Waititi.

Al final de la película de los Russo Thor se iba con los Guardianes de la Galaxia en busca de aventuras, y dejaba a Valquiria al mando de Nuevo Asgard: la colonia fundada en algún lugar de Noruega que se compone de los asgardianos que sobrevivieron al ragnarok de Thor: Ragnarok. Entrevistada por The Playlist, Thompson ha confirmado que su personaje seguirá liderando la colonia al comienzo de Love and Thunder, dando ligeras pistas de lo que podemos esperar: “Puedo decir que será la Reina de Nueva Asgard cuando la encontremos. Y como fue el caso de anteriores películas, diré que será parte en la aventura que involucra a Thor, puesto que se llama Thor: Love and Thunder”.

“Y diré que pasarán cosas muy guays. Tenemos nuevos personajes, tenemos gente que viene de otros rincones del MCU, y gente que no hemos visto antes”, proseguía, acaso refiriéndose a Lady Sif, Jane Foster, o StarLord y el resto de miembros de los Guardianes. Sobre Love and Thunder se ha llegado a decir que tendría el espíritu de “una película de Vengadores”, de forma que es mucho lo que podemos esperar de ella. ¿Llegará algún punto en el que Valquiria le devuelva el trono a Thor? ¿O será la nueva Mighty Thor quien se encargue de heredarlo? Lo comprobaremos cuando el film se estrene el 11 de febrero de 2022.