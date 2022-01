¿Tendremos 'Scream 6'? Los directores de la última entrega responden

Scream se ha convertido sin lugar a dudas en uno de los primeros grandes éxitos de este 2022. Desbancando en taquilla a Spider-Man: No Way Home como número 1 y logrando unas críticas más que aceptables entre público y prensa, la nueva película de la franquicia creada por Wes Craven y Kevin Williamson en 1996 parece haber encontrado un gran relevo en sus dos nuevos directores, Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett.

Junto con el también productor ejecutivo del filme Chad Villella y Justin Martinez, todos forman el grupo creativo Radio Silence, gracias al cual fueron posible películas de terror tan imaginativas como V/H/S o Noche de bodas. Junto al guionista de esta última, Guy Busick, y el también guionista James Vanderbilt (Zodiac), Bettinelli-Olpin y Gillett se han encargado de hacer una de las secuelas de Scream más audaces y divertidas en mucho tiempo.

Por ello no es de extrañar que en seguida hayan sido preguntados por una posible secuela de Scream, que llevó el título de la original aunque en realidad se trata de la quinta entrega de la franquicia slasher. Al ser preguntados por continuar con la saga o abrirse a nuevas posibilidades, los directores dejan la puerta abierta: "Creo que puedo decir que nos encantan ambas ideas y creo que queremos seguir con ambas cosas. Tenemos un montón de cosas realmente divertidas y originales en las que estamos trabajando. Sabemos que se ha hablado de Noche de bodas. Sabemos que Guy y James tienen ideas increíbles sobre dónde podría ir Scream después de esta última. Sólo queremos estar involucrados en todo ello", comentaban los dos directores en una entrevista.

Como se puede apreciar, Bettinelli-Olpin y Gillett no cierran en absoluto las puertas a continuar con Scream aunque también parece claro que desean explorar otros mundos. No obstante, su paso por Woodsboro ha sido tan placentero que están deseando volver: "Creo que una vez has tenido una experiencia con la gente que realmente te cambia, no sólo creativamente, sino que te llena el corazón y te llena, sólo quieres replicar eso tantas veces como sea posible. Este ha sido un reto único y creo que ha despertado un interés que no sabíamos que teníamos, y creo que seguirá despertando ese interés. Así que espero que haya más", concluían los directores.

