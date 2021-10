Tendremos más sucesos paranormales. Tráiler completo de 'Paranormal Activity: Next of Kin'

Las grandes sagas de terror nunca mueren. Y este es el caso de Paranormal Activity que con su formato found footage y el primer largometraje, de 2007 y dirigido por Oren Peli, cumplió el sueño húmedo de cualquier ejecutivo de Hollywood (y empresario), obtener los máximos beneficios con una inversión mínima. La película apenas costó 15.000 dólares, más unos 215.000 invertidos en posproducción. En cines arrasó recaudando la friolera de 195, pero no ya de miles sino de millones de dólares. Todo un fenómeno comercial, y paranormal, que no tardó en generar más secuelas.

Y la séptima entrega, Paranormal Activity: Next of Kin, es ya una realidad. La intención es relanzar la franquicia, no sabemos si con historias conectadas o totalmente independientes unas de otras. Pero en esta tendremos a una joven (Emily Bader) que, en compañía de un buen amigo, busca a sus padres biológicos. Las pesquisas la llevarán hasta una aislada comunidad Amish y sus miembros, al menos en un principio, la recibirán con los brazos abiertos. Pese a ello, nuestra protagonista no tardará en descubrir que algo horrible ronda el lugar y que sus nuevos vecinos rinden pleitesía a algo más que su culto religioso protestante.

Después de un primer avance, nos llega el primer tráiler completo ofreciéndonos una buena muestra del catálogo de sustos que nos deparará este nuevo episodio. Y de paso también comprobar que hay alguna escena que parece directamente "inspirada" en [•REC] y el personaje de la reportera Ángela Vidal que interpretó Manuela Velasco.

La labor tras las cámaras ha sido obra de William Eubank, el director de la propuesta de terrores subacuáticos de Underwater con Kristen Stewart, y el guion ha sido escrito por Christopher Landon, el realizador de Este cuerpo me sienta de muerte y de Feliz día de tu muerte y secuela. Además, cabe recordar que Landon ya participó en los guiones de cuatro de las secuelas (desde la segunda hasta la quinta).

Producida por Blumhouse y el mismo Oren Peli, de la distribución se ha hecho cargo Paramount y el estreno será en streaming a través de Paramount+. En Estados Unidos estará disponible en una fecha muy cercana a Halloween, el 29 de octubre. En cuanto a su posible estreno en España, donde aún no ha llegado el citado servicio de contenidos digitales, quedamos a la espera de más noticias.

