La razón por la que el nuevo disco de Taylor Swift puede estar relacionado con Paul Mescal y Andrew Scott

No todo van a ser premios cinematográficos en Los Ángeles. Ayer, la ciudad californiana volvió a vestirse de gala para celebrar lo mejor del panorama musical en la 66ª edición de los Grammy, unos premios en los que Taylor Swift hizo historia al convertirse en la única artista en conseguir su cuarto galardón a mejor álbum del año.

La estrella de la canción pone con este reconocimiento para Midnights la guinda a un año marcado por el éxito con los lanzamientos de más Taylor's Version, su tour por EE UU y Latinoamérica y la película de la gira. No contenta con alzarse con el premio gordo de la noche, la artista también ha anunciado durante la ceremonia el lanzamiento de un nuevo disco, titulado The Tortured Poets Department, el próximo 19 de abril.

"Quiero dar las gracias a los fans contándoles un secreto que me he estado guardando durante los últimos dos años, y es que mi nuevo álbum sale el 19 de abril", ha afirmado la cantante sobre el escenario: "Se llama The Tortured Poets Department. Voy a subir la portada en el backstage". Dicho y hecho, la cuenta oficial de Swift en Instagram ha compartido el siguiente post.

"Todo vale en el amor y la poesía", se puede leer en el mensaje que acompaña a la imagen.

Los seguidores de la cantante no han tardado en asegurar que el título del álbum, inusualmente largo tratándose de Swift, confirma que se trata de un disco dedicado al actor Joe Alwyn, su ex. Y, para complicarlo todo más, esta suposición se debe a cierta revelación del británico durante una entrevista con Paul Mescal en 2022.

¿Qué tiene que ver el nuevo álbum de Taylor Swift con Paul Mescal y Andrew Scott?

Para entender por qué los 'swifties' afirman que The Tortured Poets Department habla de Alwyn, tenemos que remontarnos a un encuentro entre este y Paul Mescal en un Actors on Actors de Variety en 2022.

La conversación entre los intérpretes arrancaba desvelando que compartían un grupo de WhatsApp con Andrew Scott. "¿Cuál es el nombre del grupo de WhatsApp en el que estamos?", preguntaba Mescal. "Es el 'Tortured Man Club' (el club del hombre torturado), creo. Estamos tú y yo, y Andrew Scott empezó el grupo".

Mescal bromeaba diciendo que Scott "está ahí todo el día, está solo él". A lo que Alwyn respondía: "Enviándose mensajes de buenos días a sí mismo". Después, los protagonistas empezaban a hablar sobre sus carreras, pero, un año y medio después, esta charla ha reaparecido en redes para poner en alerta a los fans de Swift.

"Joe Alwyn llamando a Paul Mescal después de que Taylor Swift haya anunciado el título de su nuevo álbum en los Grammy".

Recordemos que Mescal y Scott son buenos amigos tras protagonizar Desconocidos, la película de Andrew Haigh. Mescal y Alwyn, por su parte, se conocieron gracias a su participación en las adaptaciones televisivas de dos novelas de Sally Rooney: Mescal fue descubierto en Normal People y Alwyn se puso al frente de Conversaciones entre amigos.

De momento, todo son rumores y no hay confirmación de que The Tortured Poets Department sea un guiño al grupo de WhatsApp que comparte el trío de actores, pero es cierto que el título resulta sospechoso y, conociendo a Swift, toda una "mastermind", no sería descabellado que se trata en efecto de una referencia.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.