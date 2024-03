'Taylor Swift: The Eras Tour' llega a Disney+ con 5 canciones nuevas

Taylor Swift: The Eras Tour ya está disponible en Disney+ España.

Era necesario sacar músculo frente a los inversores. 2023 fue un año bastante terrible para Disney (y más si recordamos que también fue cuando celebraba su siglo de vida) entre fracasos en taquilla y caída de suscripciones para Disney+, así que Bob Iger en tanto a CEO tenía que compensar de alguna forma esta imagen pública.

Lo que se le había ocurrido entonces era dar luz verde a varias secuelas de recientes éxitos animados o confirmar la renovación de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, pero puede que el anuncio que más furor desató estuviera relacionado con Taylor Swift y su docuconcierto The Eras Tour.

Eras Tour llegó a cines de todo el mundo el pasado octubre, provocando entre otras cosas que El exorcista: Creyente cambiara su fecha de estreno para no coincidir con el huracán Swift. Igualmente su recepción dejó que desear, y entretanto The Eras Tour amasó una recaudación global de más de 260 millones de dólares.

El documental, dirigido por Sam Wrench, consistía en la grabación de uno de los conciertos de la artista en el marco de The Eras Tour, gira mundial que repasa toda la discografía de Swift. Su éxito incontestable ha conmocionado a la industria.

Hasta el punto de que los Globos de Oro lo incluyeron en una categoría recién inventada (Mejor logro de taquilla, que aún así ganó Barbie), y figuras como Christopher Nolan han llamado la atención sobre lo rupturista que podría ser para el funcionamiento de Hollywood. Y es que Swift, en tanto a productora de The Eras Tour, lanzó la película sin intermediarios, desafiando el histórico dominio de las majors.

De ahí que, una vez hay que estrenar el documental en streaming, Swift pueda haber negociado de forma privilegiada con varias compañías, decantándose por Disney. Disney+ es, en efecto, el hogar de Taylor Swift: The Eras Tour, tal y como anunció Iger en su reunión con los accionistas.

“The Eras Tour ha sido un gran fenómeno y continúa siéndolo para fans alrededor del mundo, y nos emociona traer este concierto tan estimulante a los suscriptores para que lo vean cuando quieran de forma exclusiva en Disney+”. En el pasado Disney+ también ha incorporado al catálogo Folklore: Las grabaciones en Long Pond Studio, sobre la gestación del disco Folklore, y ahora será la plataforma donde desembarque The Eras Tour. No en la forma que conocimos en cines, sin embargo, ya que será una versión algo modificada.

Su título, de hecho, es Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version), en alegre referencia a las regrabaciones de sus discos que Swift ha ido publicando en los últimos años. La gran diferencia es que la versión streaming de The Eras Tour contará con 5 canciones nuevas, siendo una de ellas Cardigan. Las otras cuatro, según especula Variety, podrían ser Maroon, I Can See You, You Are in Love y Death by a Thousand Cuts. Todas ellas en versión acústica.

La propia Swift confirmó la noticia en su perfil de Instagram, poco después de haber anunciado que su nuevo álbum (The Tortured Poets Department) será publicado el próximo 19 de abril.

