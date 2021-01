Taylor-Joy, De Niro, Shannon y muchos más: el impresionante reparto de lo nuevo de David O. Russell

De un tiempo a esta parte, David O. Russell ha convertido en prácticamente un sello de estilo que los extensos repartos de sus películas estén poblados de grandes actores y actrices. Algo que ha deparado en un gran aplauso por parte de la Academia tamizado en múltiples nominaciones a los Oscar (sobre todo a raíz de The Fighter, El lado bueno de las cosas y La gran estafa americana), y en que, por muy mala fama que tenga su carácter en Hollywood, las celebridades lo perciban como un posible pasaporte a los premios. La racha que tuvo con las tres películas mencionadas sufrió un final abrupto con Joy en 2015, y desde entonces Russell no ha vuelto a dirigir nada. Más de cinco años después, parece que por fin tiene nuevo proyecto.

Aunque el rodaje ya ha comenzado en California aún no ha sido revelado ni su título ni una mínima sinopsis, pero amparándonos solo en el reparto es difícil que no nos llame la atención. Lo nuevo del director de Tres reyes ya tenía confirmados como actores protagonistas a Christian Bale, Margot Robbie y John David Washington (cuya carrera está en plena efervescencia tras su aparición en Tenet), para que en recientemente también se les unieran Rami Malek y Zoe Saldana. Ahora, sin embargo, medios como Deadline aluden a una avalancha de nuevos fichajes que emparentan al film con la gran apuesta de Netflix de 2021: Don’t Look Up de Adam McKay, cuyo reparto también es de no creerse.

Pero centrándonos en Russell, los actores mencionados estarán acompañados por Anya Taylor-Joy, Robert De Niro, Michael Shannon, Mike Myers, Timothy Olyphant, Chris Rock, Andrea Riseborough, Matthias Schoeanaerts y Alessandro Nivola. Un reparto de excepción donde cabe destacar el momento tan dulce que vive la carrera de Taylor-Joy tras su triunfo con Gambito de dama (en el futuro tiene previsto el estreno de Last Night in Soho de Edgar Wright, The Northman de Robert Eggers y la precuela de Mad Max: Furia en la carretera, donde encarna a Furiosa). Así como el hecho de que De Niro, al igual que el citado Bale, ya ha trabajado anteriormente con Russell: concretamente en El lado bueno de las cosas, en La gran estafa americana y en Joy.

La habilidad de Russell para acaparar nominaciones y que buena parte de estas le correspondan a sus actores y actrices habla por sí sola, y convierte a su próxima película en una potencial contendiente para los Oscar del año que viene. Jennifer Lawrence y Christian Bale ganaron la preciada estatuilla por sus interpretaciones en The Fighter y El lado bueno de las cosas, mientras que el propio Russell ya tiene en el currículum cinco nominaciones: por dirección en The Fighter, dirección y guion adaptado en El lado bueno de las cosas, y dirección y guion en La gran estafa americana. ¿Irán por fin los logros de su nuevo proyecto más allá de la nominación?