Taron Egerton sustituirá a Robert Pattinson en lo nuevo de Claire Denis

Batman quizá tendrá tiempo para estar en todos lados, pero Robert Pattinson parece que no. El actor ha tenido que abandonar uno de los proyectos que tenía de cara al futuro, Stars at Noon debido a otros compromisos, pero no han tardado en encontrarle sustituto.

Taron Egerton será el encargado de acompañar a Margaret Qualley en lugar de Pattinson, quien ya había trabajado a las órdenes de Claire Denis en High Life. Así lo han confirmado desde el festival de Cannes, lugar en el que precisamente Egerton presentó su último gran papel, el de Elton John en Rocketman.

Stars at noon es un thriller ambientado en la Nicaragua de los años 80, en pleno conflicto por la revolución sandinista. Un contexto en el que los personajes de Egerton y Margaret Qualley (Érase una vez en... Hollywood) se verán envueltos. El actor de Kingsman: Servicio secreto dará vida a un misterioso empleado de una petrolera británica que se hará pasar por miembro de una ONG y se verá enredado junto al personaje de Qualley, una reportera a la que conocerá en un hotel de lujo donde se vive al margen de la guerra que hay fuera.

