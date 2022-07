Taron Egerton ha hablado con Marvel sobre la posibilidad de interpretar a Lobezno

Desde 2019, cuando se metió en la piel de Elton John para Rocketman, no habíamos vuelto a ver a Taron Egerton en un papel principal, que requiriera un desafío interpretativo. La nueva oportunidad ha llegado con Black Bird, reciente serie de Apple TV+ que desarrolla el novelista Dennis Lehane, y donde Egerton encarna a un huraño traficante de drogas cumpliendo condena. Un tipo de personaje, en efecto, bastante distinto a los que ha desempeñado hasta ahora, y que podría allanar el camino para su próximo gran desafío: pasar a formar parte de las filas del Universo Cinematográfico de Marvel. Según ha declarado en una entrevista con The New York Times, ya ha tenido reuniones al respecto.

Así, Egerton se habría reunido con Kevin Feige y su equipo para discutir la posibilidad de protagonizar una película o serie en el marco del MCU. No ha detallado si sacó algo en claro de dicha reunión, pero Egerton deja caer que Lobezno es un personaje que siempre le ha interesado mucho. Encarnado hasta ahora por Hugh Jackman en múltiples películas (su despedida del personaje, Logan, es considerada como uno de los grandes hitos de Fox cuando estaba al cargo de los X-Men), Egerton podría interpretar al mutante a las órdenes de Feige gracias a que Disney posee los derechos de este y otros personajes adscritos a la Patrulla X.

Algo que aprovechó cuando, en Doctor Strange en el multiverso de la locura, incorporó a Patrick Stewart como Xavier… aunque hasta ahora y con la excepción de Deadpool 3 no han trascendido planes para que los mutantes se unan oficialmente al MCU. En Egerton podría estar la clave para ello: “No creo que pase nada por decirlo”, dijo sobre la posibilidad de interpretar a Lobezno. “Me entusiasmaría pero también tendría aprensión, porque Hugh está tan vinculado al papel que me preguntaría si otra persona debe hacerlo”. Sobre la posible próxima película de los X-Men, dice: “Espero que si ocurre me den una oportunidad”.

Lobezno es uno de los personajes más populares de Marvel, de modo que a cada tanto se postulan nuevos candidatos para suceder a Jackman. Anthony y Joe Russo, directores de Vengadores: Endgame, llegaron a proponer a alguien que ya ha interpretado a dos superhéroes distintos: Chris Evans, en cuyo currículum encontramos a la Antorcha Humana y, claro, al Capitán América. “Chris Evans tiene un rango increíble y un gran físico. No lo digo en el mal sentido, pero no se parece en nada al Capitán América”, señaló Anthony. “Steve Rogers es controlado y tranquilo, discreto. Chris es enérgico, divertido y carismático, y aporta mucha energía al plató. Me encantaría verle como Lobezno”.

