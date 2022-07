Taron Egerton aclara su vínculo con Lobezno y explica por qué rechazó ser Cíclope

La Comic-Con de San Diego se celebraba alrededor de una duda que el evento nunca aclaró: ¿qué planea hacer Kevin Feige con los X-Men? ¿Es cierto eso de que, si hay nueva película, esta se titulará The Mutants y no X-Men? El surtido de detalles acerca de las Fases 5 y 6 aclaraban el camino hacia las nuevas películas de Vengadores, pero el destino de la Patrulla X sigue siendo un misterio, mientras Taron Egerton se mantiene como candidato estrella para interpretar a Lobezno en la hipotética película, siguiendo los pasos de Hugh Jackman. ¿Por qué? Porque él dijo que se había reunido con Fiege para discutir el papel, a principios de este mes.

Egerton protagoniza estos días Encerrado con el diablo, serie de Apple TV+ desarrollada por Dennis Lehane, y tristemente ha terminado por quitarle importancia a su vínculo con Lobezno. En su momento dijo que le daba aprensión encarnar al mutante de las garras por lo icónico que ha sido Jackman interpretándolo (“con suerte me darán una oportunidad”), pero durante una entrevista en el podcast Happy Sad Confused ha añadido que jamás se ha reunido con el actor para hablar del tema, y que quizá exageró un poco lo del encuentro con Feige. “La verdad es que ha habido mucho fancasting”, admitió Egerton. La reunión sí habría tenido lugar, pero hace años y con un carácter más provisional que otra cosa.

“Tuve una reunión general con Kevin hace unos cuatro años, donde dije que adoraba las películas y me encantaría hacer algo, y él dijo que sería genial que pudiéramos encontrar algo. Me fui y no he vuelto a hablar con él. Compruebo los correos cada cinco minutos. Hubo un personaje que mencioné en esa reunión pero no era ese. No hay mucha verdad en los rumores, pero soy fan de las películas”. Josh Horowitz, anfitrión del podcast, replicó que pese a los escasos progresos de su fichaje gente como los hermanos Russo (antiguos directores del MCU) han declarado estar a favor de Egerton como Lobezno: les parece un candidato perfecto. Algo que hizo mucha ilusión al protagonista de Rocketman.

“Joe Russo va a recibir un regalo maravilloso en su correo”, dijo enigmáticamente Egerton. La entrevista ha trascendido paralelamente a otro encuentro en Sway’s Universe donde el actor pudo seguir indagando en su relación con la franquicia, recordando a todo el mundo que hubo un momento en que estuvo a punto de ser Scott Summers, alias Cíclope. Fue en los compases previos a X-Men: Apocalipsis, cuando Fox buscaba a un actor que interpretara a la versión juvenil de James Marsden. Tye Sheridan fue quien se impuso a Egerton en el cásting (repitiendo en X-Men: Fénix Oscura), pero eso ocurrió después de que el intérprete de Kingsman comprendiera que ese papel no era para él.

“Eso fue real, hubo una conversación real”, aseguró Egerton. “Y para ser sinceros, nunca lo había dicho antes, el motivo por el que esa conversación nunca fue más lejos fue porque no quería interpretar a un personaje en una saga de películas al que no se le vieran los ojos. Siento instintiva y creativamente que los ojos son las ventanas del alma. Sería un reto, y no me intrigaba lo suficiente. No es que me lo ofrecieran, pero hubo una conversación, una conversación real que no fue más allá”. El actor, por tanto, parece más interesado en ser Lobezno que Cíclope, cuyas nuevas versiones deberíamos conocer antes o después en el inevitable reboot de X-Men (o The Mutants) a cargo de Marvel Studios.

