Tarantino reconoce que Almodóvar influyó en su forma de representar la violencia

La novela de Érase una vez en Hollywood ya demostró que a Quentin Tarantino no solo se le da bien escribir diálogos e historias: también tiene la verborrea suficiente para llenar páginas y páginas de sus opiniones sobre cine… aunque en el caso del citado libro todas vengan de boca de Cliff Booth (Brad Pitt en la gran pantalla). Mientras medita qué nuevo proyecto debería cerrar su filmografía (en lo que sería su décimo film), el aclamado cineasta ha prometido dedicarse cada vez más a la escritura, de cuyo empeño ha nacido la novela de Érase una vez en Hollywood y ahora Cinema Speculation: libro de ensayos que acaba de salir a la venta en EE.UU. y nos presenta al director de Pulp Fiction disertando a sus anchas sobre su experiencia con el séptimo arte. Tiene una pinta estupenda.

Quien ha podido leerlo se ha topado con valoraciones sorprendentes, y una de ellas es aquélla de la que se hace eco IndieWire. Y es que, tal y como se lee en Cinema Speculation, una de las grandes influencias de Tarantino es Pedro Almodóvar. En otras ocasiones Tarantino ha declarado lo mucho que admira al manchego, pero ahora detalla además en qué ha consistido esta influencia: en su representación de la violencia, que considera deudora de Matador. Un film estrenado en 1986 del que Almodóvar nunca ha dicho sentirse muy orgulloso, y donde Antonio Banderas daba vida a un estudiante de toreo con tendencias homicidas. Matador se estrenó justo antes de la consagración almodovariana que supondría La ley del deseo, pero para Tarantino es una obra mayor.

“Recuerdo cuando trabajaba en mi videoclub de Manhattan Beach, Video Archives, y hablaba con los demás empleados sobre los tipos de películas que quería hacer, y las cosas que quería hacer dentro de esas películas. Y ponía como ejemplo el comienzo de Matador de Almodóvar”, escribe Tarantino. “Y me decían ‘Quentin, ellos no te dejarán hacer eso’. A lo que yo respondía ‘¿quién coño son ‘ellos’ para detenerme? ‘Ellos’ pueden irse a la mierda”. El director recuerda cómo el cine de autor estadounidense se había quedado estancado en los años 80, a causa del hundimiento del Nuevo Hollywood y el blockbuster, así que no le había quedado otro remedio que volverse a lo que pasaba en Europa.

“A la edad adecuada (más o menos veinte años), y en el momento adecuado (la puta década de los 80), la valentía demostrada por Pedro Almodóvar sirvió de ejemplo”, prosigue. “Mientras veía cómo mis héroes, los inconformistas del cine americano de los setenta, se sometían a una nueva forma de hacer negocios sólo para mantener el empleo, la intrepidez de Pedro se burlaba de sus calculados compromisos. Mis sueños cinematográficos siempre incluían una reacción cómica a lo desagradable, similar a la conexión que las películas de Almodóvar establecían entre lo desagradable y lo sensual”. Tarantino recuerda muy bien cómo fue la primera vez que vio Matador.

“Sentado en un cine de arte y ensayo de Beverly Hills, viendo las imágenes de 35 mm de Pedro, vívidamente coloridas y emocionalmente provocativas, parpadeando en una pared gigante (demostrando que podía haber algo sexy en la violencia), me convencí de que había un lugar para mí y mis violentos sueños en el cine actual”. No puede estarle, en fin, más agradecido a este thriller que nunca ha estado bien valorado, ni siquiera entre los incondicionales de Almodóvar. “Ahora bien, yo no era un cineasta profesional por aquel entonces. Era un fanático del cine que creía saberlo todo”.

“Sin embargo, una vez que me gradué como cineasta profesional, nunca dejé que ‘ellos’ me detuvieran. Los espectadores pueden aceptar mi trabajo o rechazarlo. Considerarlo bueno, malo o indiferente. Pero siempre he abordado mi cine sin miedo al resultado final. Una valentía que me sale de forma natural. Quiero decir, ¿a quién le importa, realmente? Sólo es una película”, concluye.

