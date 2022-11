Tarantino elige la mejor película de su carrera (y confirma que la última será un guion original)

Están siendo unas semanas moviditas para Quentin Tarantino. Fruto de su acuerdo con HarperCollins el director ha publicado un nuevo libro: este, a diferencia de la novela-expansión de Érase una vez en Hollywood, consiste en una compilación de ensayos que ha agrupado bajo el título Meditaciones de cine. Saldrá a la venta en España este 26 de enero, pero entretanto Tarantino está protagonizando un tour de lo más divertido por varios medios hablando de la publicación y lo que surja: por lo general opiniones fuertecitas sobre el cine (el director sostiene que vivimos “la peor época de Hollywood de la historia”) o reflexiones sobre el futuro de su carrera. Este es, quizá, el asunto más delicado, pues Tarantino está empeñado en que sea la décima película la que cierre su filmografía.

Solo le queda una por hacer. Recientemente el director confirmó que lo próximo sería una miniserie de ocho episodios, posiblemente destinada al streaming. No aclaró su título, aunque hay quien especula que podría tratarse de Justified: City Primeval, continuación de Justified: La ley de Raylan con Timothy Olyphant que ya trascendió en su momento que pensaba dirigir. Al margen de la serie, Tarantino ha confirmado que su décima película partirá de un guion original, lo que descarta tanto Kill Bill 3 como aquella película de Star Trek, y también esa adaptación de Stick de Elmore Leonard. El cineasta, por cierto, ya adaptó antes a este escritor, partiendo de Rum Punch para escribir Jackie Brown. Al mismo tiempo, la creación de Cliff Booth en Érase una vez en Hollywood está inspirada por la mencionada Stick, y Justified adapta unas novelas de, sí, Leonard.

Tarantino también puntualiza que nunca contaría un proyecto streaming como su décima película, y que le preocupa el rendimiento que pueda sacar del film correspondiente si tiene que hacer frente a una ventana de explotación en cines de 30 días, como hoy se estila en algunos sectores de Hollywood. En paralelo ha acudido a una entrevista con Howard Stern donde le han planteado la cuestión esencial: qué película de las nueve que ha hecho hasta ahora cree que es la mejor. Tarantino no se ha andado con rodeos. “Durante años la gente me preguntaba cosas así y yo respondía ‘oh, todos son como hijos para mí’. Luego decía que depende de cuándo me lo preguntes”, contestó.

“Si me preguntabas un año podía decirte Kill Bill, y en otro podría decir otra cosa. Pero ahora creo realmente que Érase una vez en Hollywood es mi mejor película”. No es exactamente una sorpresa, pues al margen de que el film con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio supone su carta de amor definitiva al cine, a Tarantino le gustan tanto sus personajes como para haber escrito una novela queriendo pasar más tiempo con ellos. A lo que hay que sumar la recepción: Érase una vez en Hollywood fue aclamada casi unánimemente, triunfó en taquilla, y fue nominada a 10 Oscar de los cuales uno, a Mejor interpretación protagonista, fue a parar a Pitt. Veremos si la décima película, sea cual sea, puede superar esto.

