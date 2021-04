Tara Reid confirma que habrá 'American Pie 5': "Es el mejor guion de la saga"

1999 fue sin duda el año dorado del cine 'teen', con el estreno de títulos como 10 razones para odiarte, Alguien como tú, Crueles intenciones o Nunca me han besado. Sin embargo, el filme adolescente que ese año definió a toda una generación a base de incorrección fue American Pie, la primera entrega de una de las sagas juveniles más veneradas de la historia del cine.

Tal es su legado que cientos de fans han reclamado un reboot durante dos décadas y parece que ahora este deseo está a punto de hacerse en realidad con American Pie 5. Tara Reid, que daba vida a Vicky en la franquicia, ha asegurado que la quinta entrega está en marcha.

En una entrevista para ET Online, la actriz ha afirmado lo siguiente al ser preguntada sobre una posible continuación de American Pie: "Podría pasar... Vale, no puedo decirte cuándo, no sé realmente cuándo porque tenemos que juntarnos todos los actores y cuadrar agendas".

A continuación, ha confirmado que el libreto de la quinta entrega ya está escrito: "Hay un guion por ahí, lo diré así". Además, ha desvelado que ella ha podido leer el guion y "es uno de los mejores" de la saga. "Es genial", ha insistido, dejando claro que la quinta película "se hará, solo que no sé cuando".

Reid protagonizó la primera American Pie en 1999 junto a un elenco coral compuesto por Jason Biggs, Alyson Hannigan, Sean William Scott, Thomas Ian Nicholas, Eddie Kaye Thomas, Mena Suvari, Natasha Lyonne, Shannon Elizabeth y Chris Kline, entre otros.

La actriz, que también apareció en la segunda y la cuarta entrega de American Pie, ha añadido que el reparto ha seguido en contacto durante todos estos años. "Cuando creces con alguien y pasas tus primeras rupturas con alguien, no puedes olvidar eso", ha dicho, refiriéndose al vínculo que la une al resto de sus compañeros, un vínculo que, en palabras de Reid, durará "para siempre".