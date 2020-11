Sylvester Stallone se une al ‘Escuadrón Suicida’ de James Gunn

James Gunn es muy amigo de sus amigos, hasta el punto de rodearse de ellos siempre que puede por muchos que sean. Buena muestra de esto es The Suicide Squad, su nuevo proyecto, en el que accedió a trabajar durante el margen de tiempo que pasó despedido por Disney. Tras recalar en DC, así las cosas, Gunn tiene pensado tanto estrenar la nueva Escuadrón suicida como ponerse al frente de un spin-off en forma de serie protagonizado por Peacemaker: el personaje que John Cena interpreta en la esperada película.

La idea es que eventualmente vuelva a Marvel para rodar Guardianes de la galaxia Vol. 3, pero entretanto Gunn está comprometido con que The Suicide Squad sea la fiesta definitiva de su carrera, reuniendo en su seno a multitud de actores y actrices con los que se siente cómodo trabajando. Uno de ellos, de reciente incorporación, es Sylvester Stallone, quien ya tuvo un pequeño papel en Guardianes de la galaxia Vol. 2. Gunn no ha podido dejar pasar la oportunidad de volver a reunirse con él en su nuevo film, según anunciaba en su propia cuenta de Instagram.

“Siempre adoro trabajar con mi amigo Sylvester Stallone y nuestro trabajo hoy en The Suicide Squad no ha sido una excepción”, escribía el director. “A pesar de que Sly sea una estrella de cine icónica, mucha gente no sabe aún que es un actor fantástico”. En la imagen publicada aparecía él en compañía del intérprete de Rocky y Rambo dentro de lo que parece ser un bar, y todo apunta a que la colaboración de Stallone se va a reducir a una jornada de rodaje.

No parece, por tanto, que el papel de Stallone en The Suicide Squad vaya a ir mucho más allá del cameo, aunque en cierto modo es lo lógico: lo nuevo de James Gunn cuenta con un reparto tan amplio que el primer teaser lanzado se limitaba a enumerar a los superhéroes correspondientes durante cerca de dos minutos. De la fatídica Escuadrón suicida de David Ayer vuelven Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney y Margot Robbie como Harley Quinn, luego de contar con aventura en solitario gracias a Aves de presa.

Más allá de estas caras conocidas, y del mencionado John Cena, en The Suicide Squad encontramos a Nathan Fillion, Idris Elba, Peter Capaldi, Taika Waititi y los sospechosos habituales del director: Michael Rooker y su propio hermano, Sean Gunn. La nueva película de DC se estrena el 6 de agosto de 2021.