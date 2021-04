Sylvester Stallone no estará en 'Creed III'

No todas las sagas gozan de una segunda vida tan exitosa y próspera como la de Rocky a través de Creed. Sin duda, aquel reboot capitaneado por Ryan Coogler en 2015 despertaba suspicacias, pero pronto disipó las dudas de los seguidores más escépticos al aproximarse al ring de Rocky Balboa (Sylvester Syallone) con una nueva generación de boxeadores capitaneada por Adonis Creed (Michael B. Jordan).

El primer filme supuso un triunfo económico que solo sería superado tres años más tarde por Creed II, que obtuvo 214 millones de dólares frente a los 173 de la primera entrega. No es de extrañar que, con semejantes cifras, ya esté en marcha la tercera parte de esta continuación, esta vez con Michael B. Jordan debutando como director pero sin Sylvester Stallone a su lado en pantalla.

Los rumores se han confirmado y el representante del actor ha confirmado a The Hollywood Reporter que este no estará en Creed III, aunque no ha explicado las razones de su ausencia. Recordemos que en las dos anteriores producciones, Stallone volvía a dar vida a uno de sus papeles más emblemáticos, Rocky Balboa, esta vez como el mentor del joven Adonis. La primera Creed incluso le valió una nominación al Oscar a mejor actor secundario en 2015.

La tercera parte de la franquicia llegará a las salas el 23 de noviembre de 2022 y, aunque lo haga sin Balboa, los fans pueden resarcirse con el nuevo montaje de Rocky IV, que ya está completo, tal y como ha anunciado orgulloso Stallone en redes.