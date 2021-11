Sylvester Stallone no cree que ‘Rocky’ sea una película sobre deporte

Una duda habitual entre la cinefilia tiene que ver con adscribir una película famosa a un género u otro. Dilucidar si El apartamento de Billy Wilder es una comedia o un drama puede prolongar la conversación de un modo tan imprevisible como estéril, pues al fin y al cabo los géneros solo importan en la medida en que cada cual puede hacerse una idea más concreta de una película. Lo tengamos más o menos asumido, esta cuestión sigue protagonizando debates, y ha sido objeto de él incluso la saga de Rocky, protagonizada por un boxeador. Todo debido a que el American Film Institute ha incluido la primera entrega, dirigida por John G. Avildsen y escrita y protagonizada por Sylvester Stallone, en su lista de mejores películas deportivas de la historia.

Rocky va segunda por detrás de otro film sobre boxeo, Toro salvaje de Martin Scorsese, y el organismo se ha apresurado a aclarar que considera como “deportivo” ese “género de películas con protagonistas que practican el atletismo u otros juegos de competición”. Una categoría muy amplia a la que incluso podría ajustarse Gambito de dama, pero con la que Stallone no parece sentirse cómodo. La estrella ha publicado en Instagram un vídeo donde repasa su experiencia en la saga de Rocky, centrándose con especial atención en aquella Rocky IV que lo enfrentó contra el soviético Iván Drago, interpretado por Dolph Lundgren. “A día de hoy no puedo describir lo que es Rocky. Y quizá eso sea lo bonito, que alcanza un nivel que ni siquiera yo entiendo”, asegura su voz en off.

Desde que Rocky le arrebatara en 1976 el Oscar a Taxi Driver, Stallone se ha encargado de la dirección de las siguientes entregas, entregando el relevo a Ryan Coogler y Steven Caple Jr. cuando la saga experimentó un viraje representado por Creed. Esto último no ha implicado que Stallone se desvincule de la marca, y de hecho en el vídeo da cuenta de un conocimiento transversal de la misma. “Intenté que muchos Rockys fueran dramáticos, como la primera Rocky, Rocky II, el último Rocky Balboa o Creed. Hay mucho drama ahí, y no es una película de deportes. Es un drama”. E insiste. “Es un drama”. Stallone tiene una respuesta clara a este debate, y el AFI ha cometido un gran error.

Justo entonces la voz del director John Herzfeld (que dirigió a Stallone, en compañía de Dave Bautista y 50 Cent, dentro del reciente film de acción Plan de escape 3) le pregunta a la estrella: “¿Entonces no consideras ninguna película de Rocky como deportiva?”. Y Stallone pone punto y final a la cuestión. “Ni de lejos”.

