Sydney Sweeney y Glen Powell han dado por terminado el rodaje de Anyone But You esta semana en Australia. La actriz de Euphoria y el actor de Top Gun: Maverick protagonizan esta comedia romántica escrita y dirigida por Will Gluck (Rumores y mentiras, Con derecho a roce) cuyo argumento Sony Pictures se esfuerza por mantener en secreto pero anuncia que tendrá calificación R para adultos.

Más allá de lo que pueda contar el argumento del filme, en cuyo reparto también encontramos a gente tan interesante como Alexandra Shipp, Dermot Mulroney o Rachel Griffiths, lo que ha trascendido del proyecto de momento es la química que han demostrado sus protagonistas tanto delante como detrás de las cámaras. Esta circunstancia ha llegado hasta la prensa rosa, donde inmediatamente han surgido especulaciones sobre si el flirteo va más allá de la ficción.

Rumores que, probablemente, no han hecho mucha gracia a Gigi Paris, novia de Powell. A pesar de que la modelo estuvo visitando a su pareja en el rodaje australiano, y que en enero, cuando se anunció el proyecto, dejó un mensaje de ánimo en el perfil de Instagram de Sydney Sweeney, ahora ha dejado de seguir las publicaciones de la actriz.

Según ha publicado Page Six, Gigi Paris dejó de seguir a Sydney Sweeney en Instagram tras los rumores de su buena relación con Glen Powell en el rodaje de Anyone But You en Sídney. El pasado 10 de abril, Sweeney publicó un carrusel de fotografías donde aparece muy unida a Powell durante sus días en la ciudad australiana. "A veces las cosas son más divertidas bajo la lluvia", escribió la actriz en la publicación.

Este unfollow llega acompañado de una serie de mensajes crípticos de autoafirmación por parte de Paris en su propio perfil de Instagram que han contribuido a reforzar entre sus seguidores la teoría de que su relación de pareja podría no estar pasando por su mejor momento. Por su lado, Glen Powell ha resumido fotográficamente su experiencia australiana de otra manera bastante distinta.

Sea cual sea finalmente el argumento de Anyone But You, habrá que ver si está a la altura del salseo 2.0 que se ha fraguado durante el rodaje.

