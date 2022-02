Steven Soderbergh está de acuerdo con Almodóvar: "En las películas de superhéroes se folla demasiado poco"

A primera vista, Steven Soderbergh y Pedro Almodóvar no tienen demasiado en común, más allá de su profesión de cineastas. Pero el director de Atlanta comparte una opinión crucial con el manchego: su falta de ganas de probar suerte con el género de superhéroes debido su bajo contenido sexual.

Así, mientras Almodóvar dejó caer que los personajes de Marvel "están reprimidos" hace dos años, Soderbergh ha lamentado esta falta de cancaneo en una entrevista para The Daily Beast.

Ante la pregunta de si se ha planteado dirigir un blockbuster de una gran franquicia, el director de Sexo, mentiras y cintas de vídeo responde: "No, la verdad, y no es porque sea un esnob: no pienso que se trate de un trabajo menor". En lugar de eso, Soderbergh se describe a sí mismo como "demasiado realista". "Tengo los pies demasiado en la tierra como para habitar un universo en el que no existe la física newtoniana", bromea.

Soderbergh recuerda que Solaris, su único trabajo de ciencia-ficción, era "un drama de personajes que transcurría en una astronave". Y señala cuál es su principal reparo hacia el cine con superpoderes: "Que no se folla. ¡Nadie folla! Y yo no sé cómo decirle a la gente cómo comportarse en un mundo en el que eso no importa".

Aparte de su falta de sexo, las películas de superhéroes le plantean otro problema a Steven Soderbergh, en este caso de tipo logístico: "También hay detalles cómo quién paga a esa gente. ¿Para quién trabajan? ¿Cómo ha aparecido ese trabajo?".

De esta manera, el cineasta no se ve en absoluto con ganas de probar suerte en Marvel o DC. "Si la gente quiere experimentar ese universo, está bien. Como director, yo no sabría por dónde empezar", remacha.

Quitarle la razón a Soderbergh resulta difícil, pero hay ejemplos en contra de sus palabras. Aparte de lo implícito (suponemos que a la hija de Tony Stark y Pepper Potts no la trajo la cigüeña) tenemos las aventuras de Deadpool, además de momentos de alto voltaje televisivo entre Jessica Jones y Luke Cage. Eso, por no hablar del contenido de series satíricas como The Boys y El pacificador.