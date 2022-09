Stephen King en el cine: las cinco mejores adaptaciones

El próximo 21 de septiembre Stephen King cumple 75 años. El escritor norteamericano es un verdadero ídolo del género del terror y ha cautivado, con sus relatos y novelas, a millones de lectores de todo el mundo. Y también a los espectadores porque más de medio centenar de sus obras han sido adaptadas al cine y a la televisión.

Con motivo del 75 cumpleaños de Stephen King, todos los miércoles de septiembre, a las 22h, los espectadores de TCM podrán disfrutar de algunas de las mejores versiones cinematográficas que se han hecho de sus novelas y relatos. Títulos como El resplandor, Cadena perpetua, La niebla, Eclipse total o Christine. Además, Paco Plaza y María Gómez analizarán la trayectoria literaria y la personalidad de este famosísimo escritor en un entretenido y didáctico Cara a cara que se emitirá el 14 de septiembre a las 22h. Vamos a repasar cinco de ellas que, por diversas razones, son inolvidables:

1976. 'Carrie', de Brian De Palma

Con Sissy Spacek y Piper Laurie. Carrie fue la primera novela que publicó Stephen King. “Cuenta la leyenda que cuando la escribió, la tiró a la basura porque no le gustaba nada”, explica la periodista María Gómez, gran fan de Stephen King y de la literatura y el cine de terror, autora de la novela Odio en las manos.

“Fue su mujer quien la rescató y animó al escritor a que la terminara”, explica. “Fue adaptada por Brian De Palma en el momento álgido de su carrera”, apunta por su parte el director Paco Plaza.

“La imagen de Sissy Spacek bañada en sangre de cerdo se convirtió en un nuevo icono del cine de terror. Es una de las películas que mejor han aguantado el paso del tiempo, tanto del cine de Brian De Palma como de las adaptaciones cinematográficas que se han hecho de las novelas de Stephen King”, afirma el director de La abuela.

Carrie es también la adaptación favorita del propio Stephen King. “La genialidad de Brian De Palma fue conseguir que nos quitásemos la armadura antes del final. Nos dejó completamente vulnerables frente a lo que iba a ocurrir. Creó un final de infarto que asusta a la gente”, explica el escritor en el documental Los horrores de Stephen King. Carrie tuvo dos nominaciones a los Oscar en la ceremonia de 1977: Sissy Spacek como actriz principal y Piper Laurie como secundaria.

1980. 'El resplandor', de Stanley Kubrick

Con Jack Nicholson, Shelley Duvall y Danny Lloyd. La adaptación más controvertida de una novela de Stephen King. Se publicó en 1977. El escritor aborrece la adaptación que hizo Kubrick. “Tuve una conversación con él antes de empezar”, explica el autor en el documental Los horrores de Stephen King.

“Me dijo: ¿No crees que todas las historias de espíritus son optimistas? Si hay espíritus eso quiere decir que sobrevivimos a la muerte y esa es una perspectiva optimista. Y yo le contesté: Señor Kubrick ¿Y el infierno? No creo en el infierno, me respondió. Pero algunos sí que creemos y esos espíritus son los que están en el infierno”, dice King.

Para el novelista la película es fría. “En mi novela el hotel arde y en la película se hiela. Las imágenes son potentes, de eso no hay duda, pero para mí eso es superficial, no substancial. Suelo describir esa película como un coche precioso que no tiene motor”. Stephen King, en cambio, bendijo con parabienes la versión que se hizo en 2019 de Doctor Sueño, la continuación de El resplandor que dirigió Mike Flanagan y que protagonizaron Ewan McGregor y Rebecca Ferguson.

1986. 'Cuenta conmigo', de Rob Reiner

Con River Phoenix, Wil Wheaton, Corey Feldman, Jerry O’Connell y Kiefer Sutherland. La película está basada en el relato El cuerpo, publicado en 1982 dentro del libro Las cuatro estaciones. Cuenta conmigo, como muchas otras historias de Stephen King, incluye parte de su propia biografía. “Su padre le abandonó cuando era pequeño y su madre tuvo que hacerse cargo de la familia”, apunta María Gómez.

“Él creció viajando de una ciudad a otra, sin arraigo y tuvo una infancia y adolescencia bastante dura. Por ejemplo, vio el atropello de uno de sus amigos por un tren”, explica la periodista. “En muchas de las novelas de Stephen King se refleja la soledad de la infancia, algo que es universal porque todos nos hemos sentido solos e incomprendidos en algún momento.

Temas como el bullying, la adolescencia problemática, las familias desestructuradas se repiten mucho en sus obras”, explica Paco Plaza. “Stephen King ha hablado de violencia machista, de abuso infantil, de racismo… Es un tipo de ficción que te lleva a la reflexión, que permite abrir debates”, señala María Gómez. Cuenta conmigo fue candidata al Oscar al mejor guion adaptado en la ceremonia de 1987.

1990. 'Misery', de Rob Reiner

Con James Caan y Kathy Bates. Otra de las novelas en donde se pueden entresacar muchos rasgos autobiográficos del escritor. Se publicó en 1987. “Se había convertido en un escritor estrella y era acosado y perseguido por sus fans”, recuerda María Gómez.

“Es entonces cuando escribe Misery y ahí refleja sus miedos como autor, como creador. Ahí encontramos también el miedo al plagio y a la página en blanco. Además, Stephen King tuvo serios problemas de adicciones, de las que consiguió salir y que se han mostrado también en sus historias.

Kathy Bates ganó el Oscar a la mejor actriz en 1991 por interpretar a Annie Wilkies, la enfermera psicópata que cuida primero y secuestra después al escritor Paul Sheldon al que da vida James Caan. Curiosamente, Stephen King sufrió en 1999 un accidente parecido al que tiene el personaje de Paul Sheldon en esa novela. Fue atropellado por una furgoneta cuando paseaba cerca de su casa y quedó malherido. Su recuperación fue lenta, complicada y muy dolorosa.

1994. 'Cadena perpetua', de Frank Darabont

Con Tim Robbins y Morgan Freeman. La película se basa en un relato corto, Rita Hayworth and the Shawshank Redemption publicada también en 1982 en el libro Las cuatro estaciones. “Las adaptaciones de Misery, Cadena perpetua y después de La milla verde le dieron a Stephen King un marchamo de calidad. Son historias crudas, pero cotidianas”, afirma Paco Plaza.

Frank Darabont dirigió años más tarde, en 2007, la adaptación de La niebla y se convirtió en uno de los cineastas que mejor ha comprendido el universo sensorial y metafórico de Stephen King. Cadena perpetua tuvo siete nominaciones a los Oscar de 1995 y, hoy en día, sigue siendo una película muy apreciada por los espectadores, aunque muchos se sigan extrañando de que procede de un relato escrito por Stephen King.