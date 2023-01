Stephen Dorff no cree que un 'Blade' PG-13 pueda funcionar

Pocos films le han dado más quebraderos de cabeza a Kevin Feige que Blade. Hace ya cerca de cuatro años que en una Comic Con se anunció que Mahershala Ali iba a interpretar al famoso cazavampiros dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, pero a la película correspondiente le ha costado lo indecible concretarse. Más allá de un cameo de voz en Eternals, Ali no ha podido aún ponerse en la piel del personaje, a costa de un film que estuvo tanteando directores hasta que se decantó por Bassam Tariq, y este abandonó poco antes de empezar a rodar. Finalmente le ha sucedido Yann Demange con la esperanza de que Blade se estrene el 6 de septiembre de 2024, en el marco de la Fase 5 que da comienzo este 17 de febrero con Ant-Man y la Avispa: Quantumania.

Con tanto jaleo es fácil observar el proyecto con suspicacia, y es justo lo que hace Stephen Dorff. Este actor fue el villano de la primera película de Blade, estrenada en 1998 con la dirección de Stephen Norrington y el protagonismo de Wesley Snipes. Hay quien responsabiliza a Blade de la fiebre superheroica que dura hasta nuestros días pero lo cierto es que se trata de un film muy distinto a los que acostumbran a poblar el MCU, gracias a una violencia que le hizo hacer gala de una R. Según Dorff, es justo lo que necesitaría otro Blade para funcionar. “He oído que va a ser PG-13, lo que creo que es un error, porque las películas sobre cómics con calificación R suelen ser buenas y las otras…”, cuenta para IndieWire, entrevistado a su paso por el Festival de Sundance.

“Blade es un cómic bastante oscuro, así que si quieres ir donde se supone que hay que ir… Espero que vaya bien, la verdad es que no tengo mucho que aportar”, prosigue. Dorff apareció con Mahershala Ali en True Detective, y esta no es la primera que arremete contra Marvel comparándola con la película donde apareció, y un cine previo al que el superheroico actual dista de parecerse. “Ya nadie se acuerda de Black Adam”, aseguró hace poco. “Si las películas de cómics fueran más como cuando yo empecé, cuando hicimos Blade o las pocas que han sido decentes esos años, como cuando Nolan hizo El caballero oscuro reinventando Batman".

“Cuando eran interesantes, como cuando Stephen Norrington hizo Blade y Guillermo del Toro también hizo lo suyo… pero esa otra basura es simplemente vergonzosa, ¿entiendes?”, dijo, y no pudo evitar burlarse de los problemas en la producción del nuevo Blade. “En Marvel están acostumbrados a que la critique. ¿Cómo les va con la película de Blade, que no encuentra director? Porque cualquier que vaya ahí va a ser cómo se ríe todo el mundo de él: nosotros ya lo hicimos e hicimos lo mejor. Ahí fuera no hay otro Steve Norrington”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.