'Star Wars' no levanta cabeza: la secuela de 'El ascenso de Skywalker' con Daisy Ridley podría haberse cancelado

La confluencia de El ascenso de Skywalker con The Mandalorian en 2019, hace ya un lustro, permitió que Star Wars encarara una especie de reinicio de forma simultánea a que su desarrollo a través de los cines pareciera no dar más de sí. El Episodio IX fue denostado por el público arrojando la sensación de que la nueva trilogía auspiciada por Disney había sido un fiasco, pero al menos la reciente serie llegada al streaming apuntaba a que había un nuevo rumbo. Tiempo después, y aunque The Mandalorian nunca haya perdido su pegada, también la división de Disney+ acusa cierto agotamiento, entre Obi-Wan Kenobi y Ahsoka.

En Lucasfilm no pierden la esperanza de volver a las películas, pero parece haberse abatido una maldición sobre la división cinematográfica. Ningún film ha logrado prosperar, y aunque recientemente Patty Jenkins asegurara haber vuelto a trabajar en Rogue Squadron (un próximo largometraje de Star Wars que creíamos cancelado), no es que eso haya traído mucha estabilidad. Ahora mismo Lucasfilm tiene previsto el lanzamiento de un film titulado The Mandalorian & Grogu para el 22 de mayo de 2026: sería una prolongación de la serie, y no está claro de si se trata del mismo film que en teoría iba a dirigir Dave Filoni dando conclusión a todas las series que ha ido auspiciando en Disney+.

Hace mucho que no sabemos nada de este, así que quizá se haya convertido en The Mandalorian & Grogu. Es el que tiene más opciones de prosperar, mientras no hay más detalles de aquel film que iba a dirigir James Mangold sobre los orígenes de la Fuerza, y ahora trascienden rumores muy alarmantes sobre New Jedi Order. Se trata de otra película anunciada que iba a dar continuidad a El ascenso de Skywalker dándole el protagonismo a Rey: los esfuerzos del personaje de Daisy Ridley por fundar una Nueva Orden Jedi tras la sucesión del Imperio y la Primera Orden centrarían el argumento.

Pero los problemas de New Jedi Order comenzaron muy pronto. Originalmente el guion iba a estar escrito por Damon Lindelof (Watchmen) junto a Justin Brit-Gibson, hasta que ambos se apartaron del proyecto para que Steven Knight (Peaky Blinders) escribiera una nueva versión. Según World of Reel dicha versión (que dirigiría Sharmeen Obaid-Chinoy) también corre peligro ahora. Hace semanas la película se habría puesto en pausa indefinida, y ahora hay fuentes que apuntan a que Disney ha decidido cancelarla del todo tras no ponerse de acuerdo con Knight sobre el enfoque de la historia.

Knight, por su parte, habría acabado harto de New Jedi Order, y optado por dedicar sus esfuerzos a una película de Peaky Blinders que quiere rodar cuanto antes. La posible cancelación de New Jedi Order (de la que aún ni siquiera se habría puesto al tanto a Ridley) encaja con movimientos recientes de Disney: el CEO Bob Iger le confió a sus accionistas en una última reunión que había empezado a deshacerse de proyectos a espaldas de los medios, sin aclarar cuáles. Más tarde supimos que el remake de Merlín el encantador no seguiría adelante y que el remake susodicho de Bambi perdía a Sarah Polley como directora.

Bambi, por tanto, también podría haberse cancelado. Y New Jedi Order, de la que hace tiempo que no sabemos nada, tres cuartos de lo mismo.

