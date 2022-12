'Star Wars': Rian Johnson defiende el humor de 'Los últimos Jedi'

Hoy por hoy, Rian Johnson ve difícil hallar tiempo para ponerse con la trilogía de Star Wars que apalabró con Disney hace ya cerca de un lustro. La razón principal es su compromiso con Netflix y la saga de Puñales por la espalda (que acaba de estrenar su segunda entrega, El misterio de Glass Onion), pero seguramente no ayude a agilizar trámites lo polémica que fue, y sigue siendo, su anterior aportación a la marca de Lucasfilm. Los últimos Jedi, aunque tenga detrás un fandom considerable, es un film que se las ha apañado para irritar e incomodar a bastantes espectadores, por motivos tan variados como su potencial reflexivo sobre la misma Star Wars o, muy especialmente, su sentido del humor.

Momentos como aquel plano donde lo que parece una nave aterrizando resulta ser una plancha imperial han cimentado la impresión de que Johnson se pasó de gracioso. El tema ha salido a colación durante una entrevista del director en GQ, donde ha explicado lo que significa Star Wars para él y por qué cree que las críticas por el humor son algo injustas. “En Los últimos Jedi se puede rastrear profundamente todo lo que Star Wars significa para mí”, sostiene. “Todo el mundo tiene una visión diferente. Sé que hay fans de Star Wars que de alguna manera piensan que Star Wars era algo serio, como las películas de Batman o algo así”.

“Yo era muy joven cuando vi El imperio contraataca y me impactó porque era aterradora, porque era lo bastante joven como para no vivirla como una película de Star Wars, sino para sentirla como algo demasiado real. Con El retorno del Jedi sí tenía la edad adecuada para ver en el cine”. La mención a El retorno del Jedi es oportuna, porque su estreno a principios de los 80 sorprendió bastante por el giro luminoso con respecto a El imperio contraataca, gracias entre otras cosas a los Ewoks. Johnson señala que este tipo de gracias también estaban presentes en la primera película de todas, Una nueva esperanza, poniendo como ejemplo aquel gag de Chewbacca asustando con su rugido a uno de los droides diminutos de la Estrella de la Muerte.

“Quien piense que el humor bobalicón no tiene cabida en el universo de Star Wars, no sé si ha visto El retorno del Jedi. El elemento ligeramente autoconsciente del humor es algo que forma parte de Star Wars. No lo es todo, y también podemos ponernos serios. Pero creo que ese tipo de equilibrio descarado también forma parte de Star Wars”. Johnson aborda directamente una escena de Los últimos Jedi en la que Poe Dameron (Oscar Isaac) se burla del General Hux (Domnhall Gleeson) fingiendo que no le escucha a través del intercomunicador. El director asegura que “además de ser muy divertida, es algo que es puro Star Wars”.

Nada de meta

Otra crítica recurrente del Episodio VIII es por el componente meta, cómo Johnson quiso reflexionar en torno al legado de Star Wars. El director cree que no era para tanto: “Definitivamente no me planteé el asunto como un ejercicio meta, porque ante todo quería ser una expresión honesta de lo que los personajes están viviendo en ella. No es muy interesante pensar de una manera meta en Star Wars”, reconoce.

“Al mismo tiempo es una historia de héroes, de una generación joven que conoce a sus héroes, y una generación que ahora es la generación más vieja de héroes que se enfrentan a ser modelos de conducta para la generación más joven y siguen siendo seres humanos con defectos. Y alguien que tiene el papel de una leyenda, pero que se siente falible como ser humano, al final de la película se da cuenta del valor que tiene esa leyenda y se da cuenta de que su lugar es dar un paso adelante y ser eso para la generación más joven". Johnson se refiere a Luke Skywalker, en una visión del personaje de la que estuvo incluso Mark Hamill (aunque recientemente reconociera estar algo más cómodo con ella).

“Cuando te enfrentas a todas estas cosas, las leyendas con las que crecí fueron precisamente los personajes de Star Wars. Si pienso en lo que ha sido más constante en mi vida, son estas películas. Creo que cualquiera que haga una película de Star Wars hoy en día va a reflexionar de alguna forma de su relación con la propia Star Wars”, concluye Johnson. Qué bien habla este chico.

