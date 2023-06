"'Star Wars' ya no necesita más a Luke Skywalker", Mark Hamill se despide del icónico personaje

"Nunca digas nunca", reconoció Mark Hamill en una reciente entrevista para CBS Sunday Morning respecto a la posibilidad de volver a interpretar a Luke Skywalker de nuevo en las series o películas que prepara Disney de Star Wars, pero el intérprete que hizo de Luke uno de los personajes más icónicos de la historia del cine, gracias a la trilogía de George Lucas iniciada en 1977, piensa que las nuevas historias que estén por contar y venir no requieren de su presencia.

"Tuve mi momento, y eso es bueno, pero ya es suficiente", respondió Hamill y, pese a que no cerró las puertas del todo, aseguró que, en lo referente a retomar el papel, sea en su vejez o en una versión rejuvenecida, "no veo ninguna razón para hacerlo. Permíteme decirlo así: tienen tantas historias que contar que ya no necesitan a Luke".

Dicho de esta manera, sus apariciones, en la versión rejuvenecida mediante la tecnología del CGI y DeepFake, y que pudimos ver en el momento cumbre del episodio final de la segunda temporada de The Mandalorian, o su regreso en la el sexto episodio de la primera de El libro de Boba Fett (y rememorando sus secuencias con Yoda en El imperio contraataca, pero en esta ocasión con Luke como maestro Jedi y Grogu como Padawan); y en las de Mark Hamill con su edad más real en Los últimos Jedi, sería lo último que habríamos visto de él y su personaje más emblemático.

En el horizonte inmediato de esa galaxia muy lejana ya se asoman series como Ahsoka, Skeleton Crew o The Acolyte, también volver a poner en marcha películas para la gran pantalla en proyectos que van anunciándose, y cambiando, de la noche a la mañana. Pero habrá más largometrajes.

Sin embargo, Hamill y Luke, por muchas series y películas que se hagan, siempre quedarán en la memoria colectiva de universo Star Wars y del cine. "La verdad es que nunca esperé ser recordado por nada. Solo quería ganarme la vida haciendo lo que me gustaba. Y pensé 'bueno, podría haber sido peor. Podría, por ejemplo, haber sido conocido como el mejor actor que hubiera interpretado a Adolf Hitler. ¡Al menos Luke es un compañero admirable!", concluyó en su valoración Hamill que, no hace ni una semana, daba también su visto bueno a que otro intérprete más joven encarnara a un Luke más joven si Lucasfilm y Disney decidían proseguir en el futuro con más aventuras del personaje.

