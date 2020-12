‘Star Wars’: ¿Debería haber existido un romance entre Rey y Finn?

En las últimas semanas el nombre de Alan Dean Foster ha vuelto a la conversación cultural, aunque no por motivos agradables. Este escritor lleva vinculado a Star Wars desde 1976, cuando George Lucas le encargó novelizar La guerra de las galaxias y sacar adelante su secuela literaria, El ojo de la mente, como forma de no dejar la historia inconclusa en caso de que la película se estrellara en taquilla. Como no fue así El imperio contraataca pasó a formar parte del canon oficial, y El ojo de la mente quedó como un desvío interesante que no llegó a ser la última vez que Foster trabajara en la saga. En 2015 fue requerido por J.J. Abrams para escribir la novelización de El despertar de la Fuerza.

Años después, sin embargo, el escritor norteamericano se encuentra en pleno litigio contra Disney y Lucasfilm. El motivo, al parecer, es que sendas compañías han dejado de pagarle los royalties correspondientes a su trabajo en Star Wars y en otras franquicias como Alien (también propiedad de Disney luego de la absorción de Fox). Más allá de estos conflictos, Foster ha dado otros detalles en lo relativo a su trabajo dentro de la saga, ofreciendo una iracunda entrevista para Midnight’s Edge donde ha arremetido contra sus antiguos jefes y las restricciones que le impusieron a la hora de escribir El despertar de la Fuerza.

“Hice lo que suelo hacer al afrontar estas adaptaciones: arreglar y ajustar cosas para mejorar la historia y su continuidad”, contaba Foster. “Algo que no se aplica demasiado a los personajes, porque estos ya están bien establecidos en el guion. Algunas cosas han de ser retocadas, otras se quedan como están. Otras han de ser eliminadas si me dicen que las he de eliminar, por mucho que sean tonterías o puedan mejorar el libro”. Es lo que ocurrió, al parecer, con la relación entre Rey (Daisy Ridley) y Finn (John Boyega), que en la versión inicialmente planteada por Foster de El despertar de la Fuerza mostraban un interés romántico mutuo.

Sabemos, sin embargo, que este no llegó a nada, aunque Foster defiende que en el guion que le envió Abrams existía “el evidente inicio de un romance”. En compases posteriores de la saga Finn sería vinculado fallidamente a Rose Tico (Kelly Marie Tran) y Rey a Kylo Ren (Adam Driver), sin que esta última pareja tampoco se consolidara e incluso fuera concebida de forma “fraternal” por Abrams. En lo relativo a Rey y Finn, Foster “esperaba que el romance se desarrollara en Los últimos Jedi, pero no ocurrió”.“Todos sabemos por qué no ocurrió y mejor no entrar ahí, pero así es como son las cosas”, cuenta. Porque, en efecto, Foster no es para nada fan del trabajo de Rian Johnson.

Foster no gana para disgustos

Sobre la novelización de El despertar de la Fuerza, el escritor también habla de otro conflicto que tuvo con sus jefes. “Hay una escena tanto en la película como en el libro donde Rey ya está en el Halcón Milenario y, cuando Han Solo no consigue hacer algo, ella lo arregla. Han dice algo así como ‘buen trabajo’, y en el libro decía ‘buen trabajo, no te pongas nerviosa’. Lo que era, claro, un guiño a lo que Han le decía a Luke en la primera película. Pensé que sería una forma bonita de conectar al personaje con La guerra de las galaxias. Creí que los fans lo amarían, pero me obligaron a quitarlo”.

Si bien sorprende que Disney y Lucasfilm quisieran omitir esta escena de entre todos los guiños nostálgicos a Una nueva esperanza que contenía el Episodio VII, tiene cierta lógica que quisieran eliminar posibles pistas que dieran pie a erigir a Rey y Finn como los Leia y Han de la trilogía de secuelas. Algo que no tranquiliza a Foster lo más mínimo, ya que cree que Los últimos Jedi“es una película terrible”. El novelista llegó a escribir y publicar un tratamiento del film de Johnson sin contar con el amparo de Disney, y en él “quería explicar muchas de las cosas estúpidas que ocurren en la película”.

Foster, como muchos fans, opinaba que era poco creíble el rápido control que Rey conseguía de la Fuerza, convirtiéndose al instante en alguien capaz de derrotar a un guerrero con años de entrenamiento como Kylo Ren. Su versión de Los últimos Jedi trataba de indagar en los orígenes de esta excepcionalidad, pero fue algo que en ningún caso fue prioritario en la película de Johnson. Quizá sí en El ascenso de Skywalker a cuenta del parentesco revelado de la protagonista, pero Foster no ha llegado a contar qué le parece la última y también discutida entrega de la saga.