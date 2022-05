Star Wars Celebration 2022: tráiler de 'Andor', 'The Mandalorian' 3T en 2023, Jude Law y mucho más

La Star Wars Celebration, macroevento de Disney para fans de la Galaxia Muy, Muy Lejana, acaba de arrancar en Anaheim (California) con una presentación de todos los proyectos en acción real que prepara Lucasfilm. En menos de una hora y media, fans y periodistas hemos visto desfilar por el escenario a estrellas de la saga como Ewan McGregor, Diego Luna, Jon Favreau o el mismísimo John Williams.

Además, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha desvelado nuevos detalles sobre próximas producciones como Andor, The Mandalorian o Ahsoka, aunque no ha habido noticias sobre nuevas películas en la franquicia galáctica. Estas son todas las novedades en acción real del estudio que llegarán próximamente a nuestras pantallas.

'Obi-Wan Kenobi'

Mañana, 27 de mayo, llega a Disney+ una de las ficciones más esperadas por los fans de Star Wars. Nos referimos a Obi-Wan Kenobi, la serie que sigue la historia del maestro Jedi de Ewan McGregor 10 años después de lo ocurrido en La venganza de los Sith.

Los fans han recibido con aplausos y vítores a los protagonistas, McGregor y Hayden Christensen (Anakin Skywalker/Darth Vader), a quienes han acompañados de Moses Ingram, Rupert Friend y la directora Deborah Chow. Chow ha destacado de la serie que se sitúa en un periodo "muy oscuro para los Jedi", tras lo ocurrido con la Orden 66, y que "ha sido emocionante contar esta historia".

McGregor ha agradecido a los seguidores el apoyo actual a las precuelas y ha afirmado que es "muy especial volver" con un Kenobi en una etapa oscura. Hayden, por su parte, también ha confesado que está emocionado: "No hay nada como esto". Los asistentes a la Star Wars Celebration podrán ver antes esta tarde, antes que nadie, los dos primeros episodios de Obi-Wan Kenobi.

'Andor'

No te pierdas el tráiler de la nueva Serie Original #Andor. Disponible el 31 de agosto solo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/J9H3sDsAsT — Disney+ España (@DisneyPlusES) May 26, 2022

El 31 de agosto, Diego Luna volverá a meterse en la piel de Cassian Andor, a quien conocimos en Rogue One: Una historia de Star Wars. Andor, precuela del film de Gareth Edwards, se sitúa 5 años antes de la película y su primera temporada constará de 12 episodios que abarcarán un año.

Asimismo, el creador Tony Gilroy ha anunciado que en noviembre rodarán otros 12 capítulos en los que recogerán los cuatro años restantes y la última escena conectará directamente con Rogue One, donde el protagonista era miembro de la Alianza Rebelde. Conforman el reparto Genevieve O'Reilly (otra vez en la piel de Mon Mothma), Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller, Fiona Shaw y Stellan Skasgard.

"Lo bonito de esta serie es que no hay manera de que me maten", ha bromeado Diego Luna en la presentación, en la que también ha asegurado que en la serie vamos a ver a un Andor muy diferente al que recordamos, mucho más egoísta. El actor también ha destacado que lo que le gusta de su personaje es que es más próximo a nosotros, los fans, que otros de la franquicia.

#Andor, una nueva Serie Original disponible el 31 de agosto, solo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/lzkNce2og9 — Disney+ España (@DisneyPlusES) May 26, 2022

'Ahsoka'

A continuación, han subido al escenario los hombres que han reformulado la Galaxia en los últimos años y han reconciliado al fandom con la saga.

Ahsoka Lucasfilm

Jon Favreau y Dave Filoni, los creadores detrás de The Mandalorian y El libro de Boba Fett, han dado nuevos detalles sobre Ahsoka, la ansiada serie protagonizada por Rosario Dawson como la aprendiz de Anakin Skywalker y que acaba de arrancar su producción.

Aunque la actriz no ha podido estar presente en el evento, ha enviado un vídeo desde el set en el que ha confesado que está muy emocionada por estar rodando la serie y ha confirmado que esta llegará en 2023.

'The Mandalorian' 3T

Quienes también estarán de regreso en febrero de 2023 serán Din Djarin y Grogu/Baby Yoda. El mandaloriano de Pedro Pascal estará acompañado de Bo-Katan, una noticia muy celebrada entre los fans en la Celebration, que han recibido a Katee Sackhoff con mucho entusiasmo.

El Mandaloriano y Grogu continúan su camino en una tercera temporada de #TheMandalorian. Disponible en febrero de 2023 en #DisneyPlus. pic.twitter.com/g4TLaq1mIu — Disney+ España (@DisneyPlusES) May 26, 2022

Además, se ha mostrado en exclusiva el primer adelanto de la tercera temporada, que mantiene ese tono tan de western que ha conquistado a los espectadores. En el tráiler, vemos al protagonista acompañado por su pequeño amigo verde camino a Mandalore para redimirse y volver a ser un mandaloriano. También nos reencontramos con viejos conocidos como Greef Karga (Carl Weathers) y la ya mencionada Bo-Katan.

'Skeleton Crew'

Jon Watts (la trilogía de Spider-Man de Tom Holland) vuelve a trabajar con Disney, esta vez en Star Wars. El director se va a poner, junto a Christopher Ford, al frente de Skeleton Crew, una nueva serie de la saga protagonizada por unos niños perdidos en la Galaxia que tratan de volver a casa. Aunque, como los creadores han querido puntualizar en la presentación, "no es una serie para niños" sino para todo el público.

Star Wars: Skeleton Crew, una Serie Original protagonizada por Jude Law, de los productores ejecutivos Jon Watts, Christopher Ford, Jon Favreau y Dave Filoni, llegará en 2023 solo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/WH4iPcLWdo — Disney+ España (@DisneyPlusES) May 26, 2022

Además de desvelar el nombre del proyecto, que toma como referente las películas infantiles de Amblin estrenadas en los 80, hemos sabido que Jude Law protagonizará la serie, fichando así por la franquicia, aunque no han trascendido más detalles sobre su personaje. El rodaje de esta nueva apuesta arrancará el año que viene.

Jon Watts, Christopher Ford, Jon Favreau y Dave Filoni firman como directores ejecutivos.

John Williams

El momento más emocionante de la presentación lo ha protagonizado John Williams, el aclamado compositor tras la banda sonora de Star Wars, Indiana Jones, Tiburón o E.T., que en febrero cumplía 90 años. Kathleen Kennedy ha recibido al artista en el escenario justo antes de que este, acompañado de una orquesta, haya deleitado a los asistentes con la canción de Obi-Wan Kenobi.

No contento con esto, también ha dirigido el aclamado tema de Indiana Jones, tras lo cual se ha sumado a la celebración el mismísimo Harrison Ford. "Esta música me sigue a donde vaya", ha bromeado el actor: "Y me alegro por ello". Ford se ha emocionado al hablar de Williams, del que ha destacado su calidez, generosidad y bondad, además de su gran talento.

Como colofón, la orquesta, con Williams al frente, ha despedido a los asistentes al son de La Marcha Imperial, el icónico tema de Darth Vader.

Otros proyectos fuera de la Galaxia

Durante la presentación, también ha habido espacio para dar nuevos detalles sobre la serie/secuela de Willow, situada 20 años después del filme. Warwick Davis se ha subido al escenario junto a Ron Howard y el guionista y productor Jon Kasdan para desvelar el tráiler. Los han acompañado Joanne Whalley, Ruby Cruz, Ellie Bamber y Erin Kellyman, que también estarán en la serie.

Este otoño comienza una nueva aventura. ✨ No te pierdas el tráiler oficial de #Willow, una Serie Original protagonizada por @WarwickADavis. Disponible el 30 de noviembre, solo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/8XUoujAuqn — Disney+ España (@DisneyPlusES) May 26, 2022

El protagonista ha asegurado que es "un sueño" volver a este universo creado hace tres décadas, un clásico de la fantasía épica que ha enamorado a varias generaciones. "Fue una de las mejores experiencias de mi vida, y eso que he estado en Star Wars", ha bromeado.

Howard también ha aprovechado para confesar cuál ha sido una de las experiencias profesionales más especiales de su carrera: "Rodar en el Halcón Milenario en Han Solo: Una historia de Star Wars".

Además del tráiler de la serie Willow, ha habido otra sorpresa entre los proyectos de Lucasfilm fuera de la Galaxia: el anuncio de la fecha de estreno de la nueva Indiana Jones. Como decíamos, durante el concierto de John Williams, los asistentes han podido disfrutar del tema de Indiana Jones y Harrison Ford ha aparecido en escena, revelando que la quinta entrega de la saga llegará el 30 de junio de 2023. El veterano intérprete ha asegurado estar "muy orgulloso de la película que hemos hecho".

