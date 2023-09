¿Qué canciones suenan en la Galaxia de 'Star Wars'? Escucha los temazos con más Fuerza

Nadie puede acusar a Star Wars de no dar lo que promete. Como corresponde a una franquicia con la palabra "guerra" en su título (recordemos que, en castellano, se la conoció durante décadas como 'La guerra de las galaxias'), el universo creado por George Lucas se ha centrado en el aspecto más violento y militarizado de la Galaxia.

Sin embargo, ahora Ahsoka nos recuerda que en las vidas de sus habitantes hay sitio para más cosas que las Estrellas de la Muerte, los sables de luz y las armaduras de beskar. Y no solo porque la serie que protagoniza Rosario Dawson esté ambientada en los años de relativa paz que siguieron a la batalla de Endor y al fin del Imperio.

Se trata, también, de que la BSO del show incluye Igya Kah, un tema con firmas de lujo (además de Kevin Kiner, compositor de la BSO, y su hija Deanna, también están Ludwig Göransson -The Mandalorian, Oppenheimer- y su colaborador Noah Gorelick) que nos recuerda una verdad importante: a este lado del Borde Exterior, la música también existe.

De la misma manera que los creadores de Star Wars han incorporado detalles sobre la vida cotidiana de los personajes (qué comen, cómo coexisten, dónde duermen...), esta canción tan punk como corresponde a Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) ayuda a convertir la Galaxia en un lugar más vivo y verosímil. Algo que tiene precedentes muy, muy lejanos en los títulos de la franquicia. Tanto, que se remontan al nacimiento de la misma en 1977.

Esto eran siete Bith en una cantina...

A no ser que tu nivel de warsismo llegue a lo terminal, seguramente el nombre de Figrin D'an and the Modal Nodes no te diga lo más mínimo. Pero si te decimos "la banda de la cantina", la cosa cambia, ¿verdad?

Para ambientar una de las escenas más aclamadas del Episodio IV, John Williams compuso una pegadiza melodía con aires de swing. Con el tiempo, los autores que contribuyeron al Universo Expandido nos informaron de que la tonada en cuestión se titulaba Mad About Me, y también de que sus intérpretes (pertenecientes a la especie llamada Bith) practicaban un estilo musical llamado "jizz", muy popular en Tatooine.

Resultaba, además, que Figrin D'an y sus Nodos Modales habían caído en desgracia ante Jabba el Hutt, lo que les obligó a aceptar el puesto de músicos en la cantina de Mos Eisley para sacar unos créditos con los que costearse el viaje de vuelta a casa. Porque ellos, al igual que Luke Skywalker y Han Solo, no veían la hora de abandonar el planeta desierto.

Vamos, Jabba, sal a bailar...

Ya que mencionamos al señor del crimen más temido del Mar de Dunas, es inevitable mencionar a los músicos de su palacio. Hablamos de Sy Snootles and the Max Rebo Band, responsables, no de uno, sino de dos de los temas más memorables de la saga galáctica, por cortesía de George Lucas y su manía con el CGI.

En 1983, cuando El retorno del Jedi llegó a los cines, el público vio a una versión animatrónica de Max Rebo y su banda interpretando Lapti Nek ("Cúrratelo" en lenguaje Hutt). La canción venía firmada por Joseph Williams, hijo de John, y llegó incluso a editarse como sencillo en nuestro planeta, sin mucho éxito. Para colmo, el tema no le gustó ni al director Richard Marquand ("Suena a música disco, y no lo soporto") ni al propio Lucas, quien quedó muy descontento con la escena.

De este modo, la 'edición especial' de 1997 reemplazó a las marionetas por criaturas digitales, mientras que la banda sumó otra canción a su repertorio. Hablamos de Jedi Rocks, un tema más cercano al soul y el blues que incluía una parte de armónica (o su equivalente galáctico) y una memorable interpretación del vocalista Joh Yowza.

Con las modificaciones del canon, la historia del grupo se ha diluido en los espacios interestelares. No obstante, si nos fiamos del Universo Expandido, la banda nació con el nombre de Evar Orbus and His Galactic Jizz-Wailers. Y, tras múltiples vicisitudes, quedó atrapada en el palacio de Jabba cuando este le ofreció a su líder un contrato de por vida a cambio de comida gratis.

Tiene sentido, pues, que Rebo triunfara tras la muerte del Hutt abriendo un popular restaurante en Coruscant. En cuanto a Joh Yowza, fundó otro grupo bautizado como The Palpatones. El destino de la cantante Sy Snootles fue bastante más triste, puesto que se volvió adicta a la especia y languideció como una triste has been actuando en bolos de mala muerte.

El fascinante folclore Ewok

Los habitantes más peluditos de la luna de Endor son criaturas muy apañadas. Así lo demuestran la arquitectura de sus poblados, su astucia en la guerra de guerrillas... y el hecho de que, tras la derrota del Imperio, reciclasen los cascos de los soldados de asalto en instrumentos de percusión para interpretar una alegre melodía.

Titulado oficialmente como Ewok Celebration, pero conocida como Yub Nub! por los fans, el tema de marras fue obra de John Williams, el diseñador de sonidos Ben Burrt (quien escribió la letra original) y, una vez más, Joseph Williams, responsable de la letra en inglés.

Por desgracia, la canción también sucumbió ante George Lucas en 1997. Y, en este caso, John Williams fue cómplice de la purga: en la edición especial, Yub Nub! fue reemplazada por Victory Celebration, un tema mucho más solemne, y también más soso, cuyo estilo recuerda al de esos discos del estilo El sortilegio de la flauta de los Andes que algún lector conocerá 'gracias' a sus padres o abuelos. O, en el mejor de los casos, a una cumbia.

Sin embargo, el tema estrella de la música popular Ewok ha dejado un recuerdo entrañable entre los fans. Sin ir más lejos, uno de los cócteles del parque temático Star Wars: Galaxy's Edge está bautizado en su honor: la composición del brebaje (malibú, ron especiado, maracuyá y cítricos) hace aconsejable la moderación para no tomar a C3PO por un dios dorado después de un par de copas.

La modernidad: punk-pop y electro de las galaxias

No todo van a ser oldies para veteranos de Yavin IV o músicas tradicionales: como demuestran los productos más recientes de la franquicia, en la Galaxia también hay hueco para estilos más movidos (y más apetecibles para el espectador terrícola de hoy en día).

La antología animada Star Wars: Visions, uno de los títulos warsies más disfrutables de los últimos años, nos lo recordó en su capítulo Rapsodia en Tatooine (T1E02). Ambientada en el planeta natal de los Skywalker, la historia no seguía al comando rebelde de turno, sino a un grupo de punk-pop llamado Star Waver.

Liderado por un antiguo padawan Jedi llamado Jay (con la voz en inglés de Joseph Gordon-Levitt), la banda se enfrenta a un comando de mercenarios dirigido por Boba Fett. Contra todo pronóstico, Star Waver no solo sobreviven al encuentro, sino que ponen a bailar al mismísimo Jabba con un apoteósico concierto en el auditorio de Mos Espa. Por ahora no sabemos nada más sobre sus andanzas, pero pudimos ver un póster en Yo soy tu madre (T2E13): imaginamos que lo siguen petando.

Ahora bien: si las canciones de Star Waver parecen idóneas para fiestas de chavalotes sanos, de esos que beben leche azul y sueñan con ser pilotos, Andor nos mostró una faceta más tenebrosa del pop galáctico. La visita de Diego Luna al resort imperial Niamos no sería lo mismo sin el tema homónimo de Nicholas Brittell. Un instrumental electrónico que volvió a sonar en el distrito rojo de Morlana I, y que evoca clubes poco iluminados en los que impera el Lado Oscuro.

Estos son, por ahora, los temas más reproducidos por los servicios de streaming de Corellia y sus aledaños. ¿Escucharemos más en el futuro? Cabe esperar que sí, porque eso supondrá darle un poco más de profundidad a la Galaxia... y más ingresos para Disney, derivados de sus reproducciones en Spotify, YouTube y similares.

