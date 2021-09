Stanislaw Lem: la huella en el cine de ciencia ficción del genio que prefirió la 'Solaris' de Soderbergh a la de Tarkovski

La obra de Stanislaw Lem es difícil de abordar. Su autor no solo era un fabulador de mundos y tecnologías del futuro o del espacio, también fue un pensador que reflexionaba con desencanto y humor negro sobre las miserias de la especie humana en un universo incomprensible y azaroso.

Quizá la ciencia ficción audiovisual de los años 50 y los primeros años 60, todavía muy apegada a la concisión narrativa y las estrecheces económicas de la serie B, no estaba preparada para el desembarco de su torbellino de reflexiones y de planteamientos que desafiaban unas cuantas convenciones. Así que la relación entre Lem y el cine tenía algo de fracaso anunciado.

La biografía Lem, una vida que no es de este mundo, firmada por el periodista Wojciech Orliński y que la editorial Impedimenta publicará el próximo mes de octubre con el título Lem, una vida que no es de este mundo, explica algunos de estos desencuentros. Las primeras dos películas inspiradas en obras propias fueron una experiencia frustrante para Lem.

En realidad, el escritor ni siquiera estaba satisfecho con sus propias novelas, porque tendía a la crítica y autocrítica feroz. Así que era previsible que unos proyectos low-cost realizados bajo las reducidas posibilidades logísticas (y de libertad creativa) del cine de la Europa del Este no cumpliesen sus estándares de calidad… o sus deseos de fidelidad al original literario.

Su primera experiencia con el cine marcó tendencia

Destino espacial: Venus fue una coproducción entre Polonia y la desaparecida República Democrática Alemana estrenada en 1960. Lem calificó la película como una “gran tontería” y se mostró preocupado de que su exhibición afectase al creciente prestigio que cosechaba como literato.

A diferencia de otras ocasiones, la pugna no versaba principalmente sobre la fidelidad al texto escrito, pero Lem no consiguió que sus razonables aportaciones fuesen escuchadas. Los productores alemanes no aceptaron su intervención. Ante esta situación, Lem solo tenía el derecho de prohibir el filme (y renunciar al dinero correspondiente), pero no pudo influir en él. Prefirió poder comprar su primer coche.

La adaptación checa de otra novela primeriza de Lem, La nube de Magallanes, dio muchos mejores resultados creativos. Ikarie XB-1 se ha convertido en un clásico de la ciencia ficción de la Europa del Este, pero la experiencia también fue insatisfactoria. Sus autores no contaron con él inicialmente, cosa que el escritor consideró un robo que negociar entre abogados y agencias de derechos de autor.

Orliński especula con que la producción pudo ofrecer a Lem que su nombre apareciese sin ninguna compensación económica, mientras que el polaco podía desear lo contrario. Finalmente, la película apareció sin acreditar su origen literario.

Acabó insultando a Tarkovski en una reunión

Lem reaccionó bastante mal a los cambios introducidos en la adaptación rusa de Solaris firmada por el maestro Andréi Tarkovski (Stalker, El espejo). Orliński relata que la primera y única reunión que el escritor mantuvo con el realizador y con su colaborador Lazar Lazariew comenzó mal y terminó pero. Se dice que Lem llamó “estúpido” al director de Andrei Rublev.

El biógrafo de Lem recoge diferentes comentarios contradictorios realizados en cartas. No llega a quedar claro si el polaco terminó por ver el filme en su integridad o si su juicio devastador se basaba en la lectura del guion. “No rodó Solaris sino Crimen y castigo”, escribió al poeta Stanislaw Beres, y su opinión no cambió ni cuando la obra recibió el gran premio del jurado en el festival de Cannes.

El escritor quedó más satisfecho con el Solaris estadounidense protagonizado por George Clooney, si juzgamos una correctísima declaración que hizo en una entrevista de 2003: “La visión de Soderbergh me parece cuidada y coherente, aunque se aleja del original”.

Se mostró comprensivo con las versiones del Ed Wood polaco

Lem fue muy duro con la adaptación autoral como la que Tarkovski llevó a cabo a partir de Solaris. Curiosamente, se mostraba más satisfecho con el trabajo llevado a cabo por su compatriota Marek Piestrak, que rodó dos versiones de novelas lemianas, a pesar de que este carga con el estigma de ser calificado como el Ed Wood de la Europa del Este.

Piestrak dirigió dos adaptaciones de Lem: el mediometraje televisivo La investigación y el largometraje cinematográfico El test del piloto Pirx. La segunda de ellas despierta una cierta simpatía como ciencia ficción clasicona y un tanto rígida, ambientada en una nave espacial, que presenta bladerunnerianos conflictos alrededor de inteligencias artificiales.

La película (cuya banda sonora se debe a un gigante de la música clásica contemporánea como Arvo Pärt) no debaja de estar marcada por el presupuesto reducido y por unas cuantas torpezas. En una carta privada, Lem afirmó que Piestrak “revelaba las fotos de prueba en el baño de su tía” y consideró que “dadas las condiciones, es una obra maestra”. Por una vez, Lem se mostró relativamente satisfecho.

Escribió varios guiones, pero no llegaron a rodarse

Deseoso de orientar las posibles adaptaciones fílmicas de su obra para que fuesen respetuosas con su visión, Lem llegó a escribir guiones literarios y tratamientos de las novelas La fiebre del heno, Memorias encontradas en una bañera y Retorno de las estrellas.

Los redactó junto con un amigo, el escritor y guionista Jan Józef Szczepanski. El primero de ellos estuvo más cerca de hacerse realidad, a pesar de las trabas de las autoridades polacas, por el interés mostrado por un productor alemán. Al final, ninguno de ellos llegó al cine.

La amistad mantenida entre Lem y Szczepanski no implicaba ningún tipo de entusiasmo en relación a sus proyectos compartidos. En su diario, el guionista anotó que le molestaba la misma lectura de Retorno de las estrellas porque “todo está construido sobre falsedades psicológicas”. En realidad, como recalca Orliński, Lem y su círculo de creadores tendían a la valoración durísima de los trabajos propios y ajenos.

¿Quizá Lem era un poco pesimista?

Efectivamente, las películas inspiradas en la obra lemiana raramente han hecho justicia a la complejidad de sus modelos. Y unos cuantos proyectos (incluida la abortada adaptación hollywoodiense de El invencible, una novela recientemente recuperada en lengua castellana) no llegaron a nada. Los problemas políticos con las autoridades polacas imposibilitaron que los cineastas vinculados al grupo Kadr, responsable de algunas de las mejores películas de la historia del cine polaco (Faraón, Kanal, Madre Juana de los Ángeles...), pudiese llevar a cabo algunas adaptaciones.

El prestigioso Andrzej Wajda fracasó en su intento de rodar una adaptación de Congreso de Futurología, que Ari Folman (Vals con Bashir) sí terminaría llevando a la gran pantalla bajo el título de El congreso. Wajda solo consiguió llevar a cabo un mediometraje televisivo inspirado en un relato de Lem, Przekladaniec, en 1968.

Con todo, cabe preguntarse si Lem llegó a ser excesivamente negativo al valorar la relación mantenida con el medio cinematográfico. Ciertamente, el polaco no llegaría a ver la mencionada El congreso. Y es difícil imaginar como habría acogido propuestas inusuales como Maska, 1 o La voz del amo.

Aún así, la existencia de las Solaris de Tarkovski y de Soderbergh, junto con Ikarie XB-1 o la competente adaptación del drama histórico El hospital de la transfiguración, podrían considerarse una cosecha apreciable a la que sumar las películas realizadas con el escritor ya fallecido.

Otros nombres relevantes de la ciencia ficción, como Ray Bradbury o Arthur C. Clarke (dejando de lado las destacadísimas Fahrenheit 451 y 2001: Una odisea del espacio), no parecen haber tenido mucha más suerte en la gran pantalla.