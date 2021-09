[SPOILERS] El cameo final de ‘Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos’ tiene más sentido de lo que crees

Una vez la Fase 3 alcanzara su fin de fiesta con Vengadores: Endgame (que también se podía entender como la culminación del camino iniciado en 2008), la Fase 4 quiere ser una etapa de nuevos comienzos, al tiempo que inaugura una continuidad mantenida entre las películas y las series de Disney+ e introduce un multiverso que apunta a dar mucho juego con producciones como Doctor Strange in the Multiverse of Madness (estreno el 25 de marzo de 2022) o, claro, la más cercana Spider-Man: No Way Home (este 17 de diciembre). Pero sobre todo hay que presentar nuevos personajes al tiempo que los introduce en el gran plan del MCU, y ese es el objetivo de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos.

La película número 25 de Marvel construye una aventura iniciática para el personaje que encarna Simu Liu, dejando que sea la correspondiente escena poscréditos la que deje caer cómo se integrará este nuevo superhéroe en futuras tramas. Es así como se puede entender, sobre todo, el encuentro de Shang-Chi y su amiga Katy (Awkwafina) con Wong (Benedict Wong), Bruce Banner (Mark Ruffalo) y Carol Danvers (Brie Larson) que se sucede poco después del final de la película, pero hay una lectura más que tiene que ver con, precisamente, Capitana Marvel. Una que no tiene tanto que ver con la futura The Marvels donde la veremos acompañada de Ms. Marvel y Monica Rambeau (Iman Vellani y Teyonah Parris) como con algo ajeno al MCU.

Esto es: la propia carrera como director de Destin Cretton. Y es que se da el caso que Larson ha aparecido en todas las películas del cineasta a partir de su segundo largometraje: luego de que Cretton empezara a dar de qué hablar en circuitos indie con su debut I Am Not a Hipster, fichó a la oscarizada actriz para Las vidas de Grace, un drama que obtuvo muy buenas críticas en 2013. Posteriormente Larson protagonizó El castillo de cristal en 2017, y más tarde también desempeñó un papel (este algo más pequeño) en el film Cuestión de justicia estrenado en 2019, que curiosamente protagonizaba otro actor vinculado a Marvel: Michael B. Jordan, Killmonger en Black Panther.

Al parecer Cretton no pudo resistirse a mantener esta racha, e hizo todo lo posible para que Larson reapareciera como Capitana Marvel en Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos. “Todos formamos parte de las conversaciones para decidir quién debía aparecer en qué escenas. Y resulta que tenía sentido, y nada me hace más feliz que incluir a la gente que quiero en las películas que hago”, ha declarado Cretton para The Hollywood Reporter. Como cabía esperar tiene una relación muy calurosa con Larson, y fue un placer para ellos volver a trabajar juntos en el film de Marvel, aunque se tratara de una única escena.

“Hacía mucho que no veía a Brie, así que poder ponerme al día con ella en el plató y pasar el rato mientras llevaba el uniforme de Capitana Marvel… fue muy raro, pero nos reímos mucho”, le confía Cretton a Variety. En teoría no volveremos a ver a Larson como Carol Danvers hasta The Marvels (estreno el 11 de noviembre de 2022), pero tampoco se puede descartar una reaparición a modo de cameo en alguna de las películas que la precederán.

