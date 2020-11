Spike Lee prepara un musical sobre la viagra

La actualidad mundial está marcada por la farmacéutica Pfizer y su vacuna recién patentada contra el coronavirus; una que de surtir efecto y distribuirse convenientemente podría sofocar la pandemia que ha asolado 2020. Antes de dar con este hallazgo, sin embargo, Pfizer ya obtuvo reconocimiento internacional por comercializar en 1996 el Sildenafilo, más conocido como la Viagra. La compañía buscaba tratar la hipertensión arterial y la angina de pecho cuando descubrió que el medicamento desarrollado podía inducir erecciones en el pene, y el resto es historia.

En uno de esos giros descabellados que nos depara el año, Spike Lee ha unido su nombre al de Pfizer y la icónica viagra, animándose a dirigir un musical a partir del artículo de David KushnerAll Rise: The Untold Story of the Guys who Launched Viagra, publicado por Esquire en 2018. Según recoge Deadline, Lee se ha unido para tamaña empresa con Kwame Kwei-Armah (quien coescribe el guion) y con el dúo de compositores formado por Stew Stewart y Heidi Rodewald, quienes estuvieron detrás de una anterior sensación de Broadway: Passing Strange, filmado precisamente por Lee en el año 2008.

El célebre director, que gracias a haber dirigido Da 5 Bloods para Netflix se postula como un posible candidato en las próximas competiciones de premios, no es por tanto lo que se dice un desconocedor del género musical. Tiene por estrenar, de hecho, otra filmación desde Broadway, en este caso del espectáculo David Byrne’s American Utopia (a estrenarse en HBO Max), y en el pasado ha dirigido varios videoclips. No obstante, en un comunicado el realizador no puede controlar la emoción de sumergirse en este género, agradeciéndole a su madre que le llevara a ver estas representaciones cuando era niño y mencionando el nombre de Rodgers & Hammerstein.

EOne está detrás de este peculiar musical sobre el descubrimiento de la Viagra, que aún no cuenta con reparto ni título. Sobre este último es tentador barajar All Rise debido al artículo original de Kushner, pero se aceptan sugerencias.