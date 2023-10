Spider-Man según Vinicius Jr: el futbolista está diseñando un traje para el superhéroe

Todo el mundo tiene en mente imágenes muy parecidas cuando piensa en Spider-Man. Un héroe con poderes arácnidos que viste con el rojo y el azul como sus colores predominantes. Sin embargo, las diferentes versiones del personaje en las películas, cómics y videojuegos que han salido durante los últimos años han permitido redefinirlo una y otra vez.

El mejor ejemplo de la originalidad a la hora de representar al hombre araña lo encontramos en Spider-Man: Across the Spider-Verse, uno de los grandes éxitos en taquilla este año. Esta película de animación, secuela de Into the Spider-Verse, presentaba infinidad de versiones de Spider-Man, casi tantas como la imaginación puede concebir. Pero el cine no es el único medio donde vemos cambios constantemente, pues también ocurre en los videojuegos.

Marvel's Spider-Man 2 se lanzará para Play Station 5 el próximo 20 de octubre. En esta entrega contaremos tanto con Peter Parker como con Miles Morales, que tratarán de hacer frente a Venom con la ciudad de Nueva York como escenario principal. Ya sabemos que tendremos numerosos trajes disponibles para caracterizar a nuestro personaje, pero la novedad es que uno de ellos contará con un diseñador inesperado: Vinicius Jr.

El jugador del Real Madrid anunció en su cuenta de Instagram que está trabajando en un diseño junto a KidSuper: "Tengo sneakers, tengo cuadros, tengo tatuajes de Spider-Man... crear un traje con los colores de Brasil sería muy chulo y a la gente de Brasil le encantará".

KidSuper Studios es un colectivo de artistas fundado por Colm Dillane que transforma la ropa urbana con ideas frescas mezclando el arte, la música y el deporte. Junto a Vinicius Jr. se encuentran desarrollando un traje especial para el videojuego que estará disponible después de su lanzamiento y, según lo que ha revelado el futbolista, podemos suponer que tendrá los colores amarillo y verde muy presentes.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.