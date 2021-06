‘Spider-Man: No Way Home’ ya tiene título español (al menos en Argentina)

La trilogía de Spider-Man que protagoniza Tom Holland en el marco del MCU ha traído de cabeza a los traductores españoles desde el principio. Ante la dificultad de adaptar el Homecoming que subtitulaba la primera entrega se optó por dejarlo como estaba, pero el Far from home de la secuela lo puso más fácil y pudimos conocerla aquí como Lejos de casa. Sabemos desde hace varias semanas que la tercera película (también dirigida por Jon Watts) se iba a titular originalmente Spider-Man: No Way Home, y desde entonces está la incógnita de si Sony se esforzará en dar con una traducción.

Parece que, al menos en Argentina, sí la ha encontrado. Ayer 14 de junio la cuenta oficial de Sony Argentina desveló que No Way Home sería traducida como Spider-Man: Sin camino a casa: una adaptación literal del título en inglés que vino acompañada con una infografía que daba para comentar por sí misma. Y es que, paralelamente a mostrar el logo con ese “Sin camino a casa”, el título al completo sufría un parpadeo que los fans han identificado con lo que ocurría en Spider-Man: Un nuevo universo. Recordemos: los personajes que habían saltado a una dimensión ajena experimentaban de vez en cuando un desagradable glitch, y esto es justo lo que ocurre con este logo.

¿Qué significa? Pues, sea intencionado o no, es un secreto a voces que la tercera aventura de Tom Holland lidiará con los multiversos, y de hecho se ha filtrado a lo largo de su rodaje que este Peter Parker alternaría tanto con otras versiones del trepamuros (las interpretadas por Andrew Garfield y Tobey Maguire en films previos de Sony) como con villanos asociados a estas: Alfred Molina como Doctor Octopus y Jamie Foxx como Electro. Y todo esto está muy bien, pero el caso es que Sony España no ha dado ninguna información sobre cambios de título, y sigue estando la posibilidad de que en nuestro país No Way Home se quede como está.

Hay que recordar, además, que Homecoming también sufrió en su momento una traducción dentro de Argentina y México (titulándose Spider-Man: De regreso a casa), aunque en España no sufriera modificaciones del inglés. Dado lo difícil que es traducir No Way Home, sigue habiendo posibilidades de tomar el ejemplo de Homecoming para que la película llegue a las carteleras con el mismo título tanto en España como en EE.UU. En cualquier caso el film (del que aún no hemos tenido tráiler) se estrena el próximo 17 de diciembre.

