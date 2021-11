'Spider-Man: No Way Home': el nuevo tráiler enfrenta a Peter Parker con el multiverso y todos sus villanos

El nuevo tráiler de Spider-Man: No Way Home ha confirmado algo que suponíamos y dejado en el aire algo que deseábamos. Lo primero de todo, es oficial: el conjuro de Doctor Strange no salió como esperaba y ello ha provocado una grieta en el espacio tiempo que ha provocado que los villanos de otros universos entren en el de nuestro querido amigo y vecino, Tom Holland.

Al ya más que visto Doctor Octopus de Alfred Molina habrá que sumar al Duende Verde (al que por fin vemos al completo y con la voz de Willem Dafoe), al Lagarto, a un colosal Hombre de Arena y, sorpresa, al Electro de Jamie Foxx, aunque algo cambiado, con unos rayos en la cara que imitan la clásica máscara del personaje. Todos estos villanos han venido para vengarse de Peter Parker de una vez por todas pero, ¿por qué ahora?

Tal y como le explica Strange a Peter, esos villanos de otros universos han descubierto que en todas las futuros posibles (como los que él visualizaba en Vengadores: Infinity War) acaban siempre de la misma manera: derrotados a manos de Spider-Man. Es por ello que han decidido juntarse, saltar hasta la dimensión en la que Spidey es el bueno de Tom Holland e intentar destruirlo de una vez por todas para cambiar su destino.

¿Ha de enfrentarse él solo a todos ellos o hay otra solución? Bien, eso es lo que intenta Peter Parker plantearle a Strange, si existe alguna manera de capturarlos y devolverlos a sus respectivas realidades sin que haya sangre ni muertos de por medio. Una propuesta heroica pero irrealizable, porque como bien le explica Strange, el destino de todos es inalterable, y esto generará una gran confrontación entre los dos superhéroes.

Sin rastro de los otros Spider-Man

Si bien este nuevo tráiler confirma la teoría de que Spider-Man tendrá que hacer frente a los grandes villanos de otras películas (Octopus y Duende Verde de la primera trilogía, Lagarto y Electro de la segunda), lo cierto es que no hay rastro de los otros dos Spider-Man, ni de Tobey Maguire ni de Andrew Garfield, que no se han cansado estas últimas semanas de negar cualquier rumor (aunque Garfield lo haya dejado un poco más en el aire). ¿Se lo estarán guardando para el final o realmente las esperanzas de los fans de poder ver a los tres Spider-Man son en vano?

Lo que sí se puede intuir al final es que otro gran peligro acecha al Spider-Man de Tom Holland y los suyos. Al final del tráiler podemos ver como un gran portal se abre y a Doctor Strange muy alterado y diciendo "¡Ya está aquí! ¡No puedo controlarlo!". De quién habla Strange, qué nuevo villano se guardan balo la manga, ¿El Kang de Loki? ¿Mephisto? ¿Dormammu? Que comiencen las teorías, pero Spider-Man No Way Home llegará a cines el próximo 17 de diciembre para resolver las dudas de una vez por todas.

