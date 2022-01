Con sus más de 1.500 millones de dólares recaudados en los cines de todo el mundo, las estupendas valoraciones que está cosechando y con Sony haciendo campaña para que sea una de las películas nominadas al Oscar en la principal categoría, además de las técnicas como efectos visuales o sonido, Spider-Man: No Way Home se ha convertido en el fenómeno del momento. Y con un exitazo tan reciente también era de esperar que los BAFTA, los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, la tuvieran muy en cuenta en sus nominaciones.

Sin embargo, y según la información publicada en Deadline, esto ya no será posible porque la productora y distribuidora Sony no ha cumplido con uno de los actuales requisitos de elegibilidad para optar a las candidaturas, y es que la película debía estar disponible en la plataforma de la Academia antes del 3 de enero, y lo único que sus integrantes han encontrado allí es apenas un tráiler de dos minutos.

Este es el comunicado oficial que ha emitido el comité de los BAFTA al respecto: "Spider-Man No Way Home no ha cumplido con los criterios de elegibilidad para los EE British Academy Film Awards 2022 y, por lo tanto, no está cualificada para participar. Como se establece en nuestras reglas, todas las películas deben estar disponibles para los miembros votantes de los BAFTA antes del cierre de la Primera Ronda de votación con el objetivo de garantizar la equidad y paridad para todos los títulos y la película no estuvo disponible por parte del distribuidor”.

Una de las hipótesis es que, más que un olvido por parte de Sony, el no haber puesto Spider-Man: No Way Home disponible en streaming para los votantes podría residir en intentar evitar que el largometraje fuera pirateado.

El anuncio de las nominaciones a los BAFTA será el próximo 3 de febrero, y la ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el domingo 13 de marzo.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.