'Spider-Man: No Way Home' machaca el récord del tráiler de 'Vengadores: Endgame': ¿la superará en taquilla?

Si el interés por un futuro estreno se mide por el nivel de expectación que genera su primer tráiler, Spider-Man: No Way Home va camino de destruir la taquilla mundial cuando se estrene en los cines el próximo 17 de diciembre. ¿Será la nueva película de Tom Holland como Spider-Man el primer gran taquillazo de la era de la vacunación? De momento, las cifras no pueden ser más prometedoras.

En las primeras 24 horas desde que se publicó online la versión oficial del primer tráiler de Spider-Man: No Way Home (tras su proyección en la CinemaCon de Las Vegas un día después de una inoportuna filtración), el clip ha amasado 355,5 millones de reproducciones en todo el mundo, según datos publicados por Deadline. En comparación con el récord anterior, es una superación brutal de los 289 millones de visualizaciones que ostentaba el tráiler de Vengadores: Endgame.

'Spider-Man: Sin camino a casa' llegará a los cines el próximo 17 de diciembre, una fecha y un tráiler esperado por todos este verano y que sin duda ha dejado a muchos con la boca abierta. Tras todos los rumores sobre el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield a la franquicia, parece que esto no sucederá y sí aparecerán otros personajes del multiverso Marvel como Doctor Strange o villanos del pasado como como el Doctor Optopus y claras referencias a Electro y al Duende verde. ​ ​Tom Holland y Benedict Cumberbatch encaran todo el protagonismo de un tráiler que ha estado en boca de todos y que ha suscitado una incesante lista de rumores por parte de los fanáticos de Marvel. 'Spider-Man: No Way Home' llegará a los cines el próximo 17 de diciembre.

Las cifras del tráiler de Spider-Man: No Way Home también sobrepasan las de anteriores películas de Spidey con Tom Holland bajo dirección de Jon Watts. Sus primeras 24 horas han generado más del doble de visualizaciones que el primer día online del tráiler de Spider-Man: Lejos de casa, que se quedó en 135 millones de reproducciones. Y luego esa fue la película que dio a Sony Pictures el mayor éxito de taquilla de su historia, con 1.131 millones de dólares de recaudación mundial.

Establecidos estos precedentes, ¿cuánto dinero puede ganar Spider-Man: No Way Home? Seguro que Sony y Marvel están de lo más entusiasmados, aunque hay que tener en cuenta el contexto pandémico en el que se mueve el filme y la preocupación existente con la variante Delta, lo que podría afectar a algunos grandes estrenos del otoño. No obstante, la confianza es que esos temores se hayan disipado para la campaña navideña en la que No Way Home tiene previsto estrenarse y las salas se llenen de espectadores.

