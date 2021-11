La productora Amy Pascal debe ser la persona en Hollywood que mejor conoce a Spider-Man: no en vano ha trabajado en todas sus aventuras para el cine desde 2002, cuando Sam Raimi estrenó la primera de sus adaptaciones de 'Spidey' y ella era la presidenta de Sony Pictures. Ahora, con el estreno de Spider-Man: No Way Home a punto de llegar, no parece tener intenciones de apearse de la telaraña.

Según ha declarado Pascal en una entrevista para Fandango, No Way Home será el cierre de una trilogía arácnida a la que seguirá otra. "No es la última película que vamos a hacer con Marvel ni la última película de Spider-Man", ha declarado.

"Estamos preparándonos para hacer la nueva película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel", añade, señalando que aún nos esperan al menos tres entregas. "Pensamos [en Homecoming, Lejos de casa y No Way Home] como en tres películas, y ahora vamos a pasar a las tres siguientes". Pascal prosigue señalando que los futuros filmes también estarán producidos a medias entre Marvel y Sony.

"Lo bonito es que tienes a dos grandes corporaciones que han decidido trabajar juntas por el bien de la historia y de los personajes, y ese no es el espíritu que ves habitualmente", indica.

La pregunta más importante que plantea esta novedad es la de si el Spider-Man de Holland acabará cruzándose con los otros dos miembros ilustres del 'Spider-verso' de Sony: Venom (Tom Hardy) y Morbius (Jared Leto). Pero aquí la respuesta de Pascal no es en absoluto definitiva. "Está el Universo Marvel, que es un contenedor, están [las secuelas] de Spider-Man: Un nuevo universo, que son diferentes, y luego tienes el otro universo donde están los personajes de Sony".

"Estamos siendo muy respetuosos unos con otros y procuraremos que lo que hagamos aporte al conjunto", es lo único que dice Pascal acerca de los tejemanejes entre ambos estudios.