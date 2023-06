El guiño de 'Spider-Man: Cruzando el multiverso' a 'No Way Home' del que quizá no te diste cuenta

El Universo de Marvel se halla envuelto en su Fase 5, que a su vez se incluye en una Saga formada por tres Fases (como lo fue la del Infinito), y esta responde al nombre de “Saga del Multiverso”. El villano troncal de esta se supone que es Kang (veremos si interpretado por Jonathan Majors o se dictamina un recast), y se trata de un personaje con multitud de variantes dispersas por multitud de líneas temporales para desatar el caos. Kang quiere cargarse el multiverso, y hemos ido conociendo las particularidades de este en algunas recientes películas y series.

Por ejemplo Loki, donde debutó Majors. O Doctor Strange en el multiverso de la locura. O, sobre todo, Spider-Man: No Way Home, que al situar al Peter Parker de Tom Holland ante la posibilidad de conocer a sus versiones de otros universos (u otras películas), comunicaba la historia con una obra previa muy aclamada, Spider-Man: Un nuevo universo. La película de animación de 2018 fue la que llevó el concepto a su esplendor, aunque No Way Home gustó mucho igualmente al público, y lo hizo luego del anuncio de que Un nuevo universo iba a tener secuela.

Ahora, en Cruzando el multiverso, se ha cerrado el círculo. Si No Way Home era incapaz de no caer en cierto déja vu con respecto a Un nuevo universo, la secuela que acaba de estrenarse decide ir más lejos y lanzarle un guiño directo a la película dirigida por Jon Watts. Es lo que permite que tanto No Way Home como Cruzando el multiverso hayan nacido bajo el sello de Sony (la primera en colaboración con Marvel Studios), llevando a que en el film se asuma que películas previas forman parte igualmente de alguna de las dimensiones que componen el multiverso.

De ahí que la película incluya un fotograma de The Amazing Spider-Man y, ya que está, una referencia chistosa a No Way Home. Esta tiene lugar cuando Miles Morales conoce al severo Spider-Man 2099, que le describe sus cuitas para velar por el orden del multiverso. Explicándole cómo funciona su organización de Spider-Man multivérsicos, el personaje al que dobla Oscar Isaac se acuerda de un Peter Parker específico al que llama “pequeño empollón”, y también de su mentor.

Su mentor, dice, es el Doctor Strange. Acto seguido se hace un chiste con lo inquietante que es que un médico se llame Strange, y es fácil entonces deducir a qué se refiere Spider-Man 2099: a los personajes interpretados por Holland y Benedict Cumberbatch en Spider-Man: No Way Home. En efecto, el Doctor Strange de Cumberbatch se vio involucrado en los problemas cósmicos de Parker, aunque hay una ligera disonancia:

Spider-Man 2099 dice que esto ocurrió en Tierra 1999, y se supone que la Tierra donde ocurre la mayor parte del MCU es la Tierra 616. Pero bueno, tampoco nos va a quitar el sueño eso.

