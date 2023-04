'Spider-Man: Cruzando el multiverso' se estrenará junto a un corto animado que expanda la historia

Pocas películas animadas recientes han tenido la influencia de Spider-Man: Un nuevo universo, en función a una propuesta animada (llamémosla cel shading o NPR shading) que queriendo fijarse en las viñetas ha creado escuela. El gato con botas: El último deseo o lo nuevo de Las tortugas ninja son ejemplos valiosos, mientras en el horizonte se divisa la inevitable secuela a manos de Sony. Spider-Man: Cruzando el multiverso originalmente iba a llegar dividida en dos películas.

Por el momento no será así, fijando su estreno para el 16 de junio mientras sus artífices son conscientes de la impronta que ha dejado en la industria de la animación. Quizá por ello Variety se hace eco de que Sony Pictures Entertainment ha creado un programa de estudio dedicado a jóvenes talentos de la animación, llamado LENS. Auspiciado en el seno de Sony Pictures Animation, la idea es que el público conozca su primera creación al mismo tiempo que Cruzando el multiverso. Así, la próxima película se proyectará junto a un cortometraje.

Este se titula The Spider Within, y se ambienta en el mismo mundo de la película articulándose como una suerte de spin-off. De hecho, Miles Morales sigue siendo el protagonista, centrándose The Spider Within en cómo este joven Spider-Man ha de lidiar contra un enemigo inesperado: un ataque de ansiedad, que comprometerá sus actividades superheroicas y le obligará a buscar ayuda.

LENS empezó el año pasado a ofrecer puestos de liderazgo a gente con poca representación en los medios para adquirir experiencia. Dichos puestos se volcarían en la producción de un cortometraje que ha terminado siendo The Spider Within, y se ofertaron a cuatro candidatos de dentro y fuera de Sony. A estos se le entregaron los roles de director, guionista, supervisor de efectos visuales y supervisor de animación.

De este modo, los impulsores de The Spider Within son respectivamente Jarelle Dampier, Khaila Amazan, Clara Chan y Joe Darko. Todos ellos revelan que “el programa LENS nos ha cambiado la vida”, agradeciéndoles la oportunidad a quienes lo han acuñado: Michell Raimo Kouyate y David Schulenberg, que han trabajado con ellos dando las pautas necesarias y supervisando su trabajo.

The Spider Within no solo podrá verse junto a Cruzando el multiverso, pues antes de la llegada a cines se proyectará en el próximo Festival Internacional de Animación de Annecy, a celebrarse en junio. Entretanto está en marcha una segunda edición de LENS, y en este caso el objetivo es desarrollar un cortometraje vinculado a otro futuro estreno de Sony Animation: K-Pop: Demon Hunters, que dirige junto a Maggie Kang el mismo que en 2021 firmara El dragón de los deseos, Chris Appelhans.

